В Ощадбанку доступна платформа Мій ЖК — які з'явилися можливості

Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" запустили сучасну цифрову платформу для Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та керуючих компаній — "Мій ЖК". Також у банку назвали переваги використання відповідної платформи.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Детальніше про платформу "Мій ЖК"

Як зазначив керівник Ощадбанку, цифрова платформа "Мій ЖК" для ОСББ та керуючих компаній надасть можливість здійснювати такі дії та операції:

виставляти рахунки за житлово-комунальні послуги;

вести спілкування з жителями через зручний застосунок;

публікувати новини та оголошення;

здійснювати онлайн-голосування з підписами через застосунок "Дія".

"Якщо ви керуєте ОСББ чи керуючою компанією — залишайте заявку на сайті банку, наші менеджери все розкажуть і допоможуть з підключенням", — повідомив Наумов.

Мешканці можуть легко комунікувати із керуючими компаніями, ОСББ та робити важливі дії. Йдеться про:

створення та стеження за заявками;

перегляд новин і термінових повідомлень;

голосування і обговорення поточних питань;

створення та перегляд оголошень;

оплата комунальних послуг;

користування банківськими послугами (зокрема, замовлення карток, переказ коштів) через "Ощадбанк".

Як зареєструватися в "Мій ЖК"

Для того, щоб долучитися до "Мій ЖК", потрібно:

завантажити "Мій ЖК" на смартфон із App Store або Google Play;

зазначити номер телефону та отримати код підтвердження;

внести дані про адресу будинку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми також розповідали, що в Ощадбанку недоступна одна із послуг у застосунку "Ощад24/7" — перегляд історії платежів. У фінустанові повідомили, що дійсно стався збій.

Також в Ощадбанку розповіли про платний сервіс смс-інформування. Клієнти, які не бажають віддавати за сервіс 120 грн, можуть його вимкнути.