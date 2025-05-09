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Ощадбанк запустив платформу "Мій ЖК" — що важливо знати

9 травня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
В Ощадбанку доступна платформа Мій ЖК — які з'явилися можливості
Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У держфінустанові "Ощадбанк" запустили сучасну цифрову платформу для Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та керуючих компаній — "Мій ЖК". Також у банку назвали переваги використання відповідної платформи.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Детальніше про платформу "Мій ЖК"

Як зазначив керівник Ощадбанку, цифрова платформа "Мій ЖК" для ОСББ та керуючих компаній надасть можливість здійснювати такі дії та операції:

  • виставляти рахунки за житлово-комунальні послуги;
  • вести спілкування з жителями через зручний застосунок;
  • публікувати новини та оголошення;
  • здійснювати онлайн-голосування з підписами через застосунок "Дія".

"Якщо ви керуєте ОСББ чи керуючою компанією — залишайте заявку на сайті банку, наші менеджери все розкажуть і допоможуть з підключенням", — повідомив Наумов.

Мешканці можуть легко комунікувати із керуючими компаніями, ОСББ та робити важливі дії. Йдеться про:

  • створення та стеження за заявками;
  • перегляд новин і термінових повідомлень;
  • голосування і обговорення поточних питань;
  • створення та перегляд оголошень;
  • оплата комунальних послуг;
  • користування банківськими послугами (зокрема, замовлення карток, переказ коштів) через "Ощадбанк".

Як зареєструватися в "Мій ЖК"

Для того, щоб долучитися до "Мій ЖК", потрібно:

  • завантажити "Мій ЖК" на смартфон із App Store або Google Play;
  • зазначити номер телефону та отримати код підтвердження;
  • внести дані про адресу будинку.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми також розповідали, що в Ощадбанку недоступна одна із послуг у застосунку "Ощад24/7" — перегляд історії платежів. У фінустанові повідомили, що дійсно стався збій. 

Також в Ощадбанку розповіли про платний сервіс смс-інформування. Клієнти, які не бажають віддавати за сервіс 120 грн, можуть його вимкнути.

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