В Ощадбанку доступна платформа Мій ЖК — які з'явилися можливості

Ощадбанк запустив платформу "Мій ЖК" — що важливо знати
У держфінустанові "Ощадбанк" запустили сучасну цифрову платформу для Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та керуючих компаній — "Мій ЖК". Також у банку назвали переваги використання відповідної платформи.
Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
Детальніше про платформу "Мій ЖК"
Як зазначив керівник Ощадбанку, цифрова платформа "Мій ЖК" для ОСББ та керуючих компаній надасть можливість здійснювати такі дії та операції:
- виставляти рахунки за житлово-комунальні послуги;
- вести спілкування з жителями через зручний застосунок;
- публікувати новини та оголошення;
- здійснювати онлайн-голосування з підписами через застосунок "Дія".
"Якщо ви керуєте ОСББ чи керуючою компанією — залишайте заявку на сайті банку, наші менеджери все розкажуть і допоможуть з підключенням", — повідомив Наумов.
Мешканці можуть легко комунікувати із керуючими компаніями, ОСББ та робити важливі дії. Йдеться про:
- створення та стеження за заявками;
- перегляд новин і термінових повідомлень;
- голосування і обговорення поточних питань;
- створення та перегляд оголошень;
- оплата комунальних послуг;
- користування банківськими послугами (зокрема, замовлення карток, переказ коштів) через "Ощадбанк".
Як зареєструватися в "Мій ЖК"
Для того, щоб долучитися до "Мій ЖК", потрібно:
- завантажити "Мій ЖК" на смартфон із App Store або Google Play;
- зазначити номер телефону та отримати код підтвердження;
- внести дані про адресу будинку.
Раніше ми також розповідали, що в Ощадбанку недоступна одна із послуг у застосунку "Ощад24/7" — перегляд історії платежів. У фінустанові повідомили, що дійсно стався збій.
Також в Ощадбанку розповіли про платний сервіс смс-інформування. Клієнти, які не бажають віддавати за сервіс 120 грн, можуть його вимкнути.
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