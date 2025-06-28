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Головна Фінанси Втрата доступу до рахунку Ощадбанку — що треба знати біженцям

Втрата доступу до рахунку Ощадбанку — що треба знати біженцям

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 06:01
Блокування карток клієнтів Ощадбанку — як діяти біженцям
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Проблема блокування карток клієнтів Ощадбанку Пояснення банку, як діяти біженцям у разі блокування карти

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" стикаються з блокуванням платіжних карток, зокрема, в рамках захисту від шахраїв. У деяких випадках для того, щоб зняти відповідне обмеження, необов'язково звертатися особисто до відділення банку. 
 
Про це повідомили представники Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Проблема блокування карток клієнтів Ощадбанку

З проблемою блокування карток звертаються до Ощадбанку самі клієнти. Як випливає з одного з коментарів, українці, яка перебуває за кордоном, заблокували картку та доступ до коштів з невідомих причин.

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Вона попросила банк дати пояснення, яким чином можна розблокувати картку, якщо немає можливості прибути у відділення особисто.

"Я не перебуваю зараз в Україні, а процедури розблокування карти із закордону у вас немає. Тобто всі, хто виїхав, будьте готові, що ваші кошти можуть зникнути з карти, або буде заблокований доступ", — йдеться у повідомленні.

Пояснення банку, як діяти біженцям у разі блокування карти

Представник Ощадбанку відповів на звернення, зазначивши, що клієнти мають звертатися до оператора для уточнення причини блокування. 

"Для предметної перевірки картки та можливості розблокування облікового запису, рекомендуємо зателефонувати з фінансового номеру до контакт-центру 0800210800", — повідомили в банку.

Після цього можна скористатися двома варіантами для розблокування картки. Залежно з якої причини картку було заблоковано, її можна розблокувати через контакт-центр, або ж через звернення до відділення банку.

Також передбачені способи вирішення проблеми і для клієнтів, які перебувають за межами країни.

Із-за кордону з банком можна зв'язатися:

  • за номером телефону: 0442478418;
  • через вебдзвінок чи дзвінок через вайбер.

Раніше ми повідомляли, що деяким клієнтам Ощадбанку закриють старі картки в автоматичному режимі. Щоб не втратити доступу до рахунків, необхідно у банку оформити нову картку до 1 липня 2025 року. 

Також ми розповідали, що в Ощадбанку можуть стягувати з рахунків за послугу зміни PIN-коду по 15 грн. У банку назвали спосіб, як не переплачувати. 

Ощадбанк банки банківські карти банківські рахунки блокування
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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