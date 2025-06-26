Ощадбанк готує масштабне закриття старих карток — кого стосується

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У частини клієнтів державного "Ощадбанку" з 1 липня 2025 року старі картки виявляться неактивними. Громадяни, які не хочуть втратити доступу до рахунків, зобов'язані звернутися до відділень банку для перевипуску карт.

Про це йдеться у коментарях банку у соцмережі Facebook.

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Ощадбанк надсилає повідомлення про закриття старих карт

Державний банк почав надсилати деяким клієнтам попередження про необхідність оновити картки у банківському відділенні, адже припинить їх обслуговувати.

Оскільки відповідна послуга недоступна у дистанційному режимі, громадяни мають завчасно прибути особисто в офіс банку для уникнення загрози втрати доступу до власних коштів.

Про надходження відповідних сповіщень повідомляють клієнти фінустанови у соцмережах.

Яким карткам Ощадбанку загрожує закриття

Раніше в Ощадбанку попереджали про загрозу припинення обслуговування деяких карток, терміну дії яких неодноразово пролонгували під час воєнного стану. Банк не продовжить дію карток, термін яких закінчився до 24 лютого 2022 року.

Також у фінустанові припинять обслуговувати платіжні картки за наступних умов:

на рахунках відсутні будь-які суми коштів;

за картковими рахунками не відбувались фінансові операції тривалий час.

Щодо решти карток Ощадбанку, то їхня дія автоматично продовжена до 31 грудня 2025 року.

"Якщо ви отримали повідомлення від банку про те, що ваша картка не буде продовжена на новий строк, — будь ласка, зверніться до відділення банку для її перевипуску", — повідомляли у державній фінустанові.

Дізнатися про необхідність заміни карток можна через контакти Ощадбанку, зателефонувавши з фінансового номера телефону:

за номером контакт-центру — 0-800-210-800;

через вебдзвінок на офіційному сайті банку;

через дзвінок у Viber.

Нагадаємо, в Ощадбанку можливий арешт 100% суми пенсій. Там пояснили, що банк може зняти блокування рахунку на основі постанови на зняття відповідного арешту.

Також повідомлялося, що клієнти Ощадбанку мають проблеми з онлайн-процедурою актуалізації даних. Труднощі виникають через те, що сервіс в застосунку працює у тестовому режимі.