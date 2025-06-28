Блокировка карт клиентов Ощадбанка — как действовать беженцам

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" сталкиваются с блокировкой платежных карт, в частности, в рамках защиты от мошенников. В некоторых случаях для того, чтобы снять соответствующее ограничение, необязательно обращаться лично в отделение банка.



Об этом сообщили представители Ощадбанка в соцсети Facebook.

Проблема блокировки карт клиентов Ощадбанка

С проблемой блокировки карт обращаются к Ощадбанку сами клиенты. Как следует из одного из комментариев, украинке, которая находится за границей, заблокировали карту и доступ к средствам по неизвестным причинам.

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Она попросила банк дать объяснение, каким образом можно разблокировать карту, если нет возможности прибыть в отделение лично.

"Я не нахожусь сейчас в Украине, а процедуры разблокировки карты из заграницы у вас нет. То есть все, кто выехал, будьте готовы, что ваши средства могут исчезнуть с карты, или будет заблокирован доступ", — говорится в сообщении.

Объяснение банка, как действовать беженцам в случае блокировки карты

Представитель Ощадбанка ответил на обращение, отметив, что клиенты должны обращаться к оператору для уточнения причины блокировки.

"Для предметной проверки карты и возможности разблокировки учетной записи, рекомендуем позвонить с финансового номера в контакт-центр 0800210800", — сообщили в банке.

После этого можно воспользоваться двумя вариантами для разблокировки карты. В зависимости по какой причине карта была заблокирована, ее можно разблокировать через контакт-центр, или же через обращение в отделение банка.

Также предусмотрены способы решения проблемы и для клиентов, которые находятся за пределами страны.

Из-за границы с банком можно связаться:

по номеру телефона: 0442478418;

через веб-звонок или звонок через вайбер.

Ранее мы сообщали, что некоторым клиентам Ощадбанка закроют старые карты в автоматическом режиме. Чтобы не потерять доступа к счетам, необходимо в банке оформить новую карту до 1 июля 2025 года.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке могут взимать со счетов за услугу смены PIN-кода по 15 грн. В банке назвали способ, как не переплачивать.