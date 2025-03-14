Рахунки в Ощадбанку — як відновити втрачений доступ до коштів

Чоловік тримає банківську картку. Фото: Freepik

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк", які втратили фінансовий номер телефону, прив'язаний до картки, можуть відновити доступ. Це можна зробити дистанційно, без відвідування відділення банку.

Про це йдеться у відповідній інструкції держбанку.

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Проблеми з доступом до рахунку Ощадбанку

Як розповіла клієнтка на порталі "Мінфін", вона змінила старий номер телефону, на який було зареєстровано банківську картку. Однак виникла проблема з доступом до коштів у банку, зокрема, без цього немає можливості перевірити рахунок.

"Номера телефону, на який зареєстрована моя банківська картка, вже немає. Як мені перевірити рахунок, у мене новий номер телефону?", — йдеться у зверненні громадянки.

Як прив'язати новий номер телефону до картки

За правилами Ощадбанку, у випадку зміни фінансового номера телефону, що прив'язаний до картки, перевірити рахунок буде неможливо. Для цього необхідно додати новий мобільний номер.

На такі випадки у банку створили спеціальну інструкцію, яка допоможе клієнтам Ощадбанку відновити доступ до коштів. Рекомендації будуть корисні, зокрема:

громадянам, які перебувають за кордоном;

проживають на окупованих територіях;

втратили фінансовий номер телефону, який був закріплений в Ощадбанку.

Так, змінити прив'язаний номер телефону можна в банкоматі або програмі. Зокрема, у банкоматі Ощадбанку потрібно

знайти "Всі операції";

"Інформація та сервіси";

натиснути "смс-банк" (мобільний банк);

змінити номер.

Більш надійним варіантом є зміна номера безпосередньо у відділенні банку, де при собі потрібно мати паспорт.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, чому деякі ветерани можуть не мати доступу до особистого кабінету, куди нараховують монетизовані пільги на комунальні послуги. З такими ситуаціями стикаються деякі учасники бойових дій.

Також відомо, чому в Ощадбанку соцдопомога та пенсії надходять на рахунки клієнтів пізніше, ніж в інші банки. Час зарахування залежить від графіків фінансування Міністерством соцполітики.