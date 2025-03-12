В Ощадбанку пояснили, чому затримується нарахування соцвиплат

Людина тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" пояснили, чому соціальну допомогу та пенсії можуть нараховувати клієнтам пізніше за інші банки. З проханням уточнити причини регулярних затримок у виплатах звернулися деякі українці.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як зазначила одна з громадянок, вона помітила, що в Ощадбанку всі соціальні виплати нараховуються пізніше за інші банки. На гарячій лінії причини такого зволікання не пояснили.

"Дивно, ще вчора допомогу з інвалідності давали майже на всіх банках, крім Ощаду. І це кожного місяця... Вчора в соцмережах люди кидали багато скринів, що виплатили... Я не розумію, звісно, в справах банків, але ж маєте з цього якусь користь і те, що хтось, десь чекає то банку...", — написала клієнтка.

Пояснення представників Ощадбанку

Співробітник Ощадбанку відреагував на звернення, зазначивши, що банк не затримує зарахування виплат. За процедурою, тільки-но кошти надходять до банку, того ж дня їх нараховують клієнтам на карткові рахунки.

Час зарахування може залежати від графіку фінансування, встановленого Міністерством соціальної політики та Казначейством. При цьому банк не може знати, яка саме в них черговість.

"Виплата пенсії — це цільові зарахування, і вони нараховуються на рахунки клієнтів в день їх надходження до банку... Як тільки банк отримує кошти, в той же день перераховує їх клієнтам. Яка почерговість нарахування по банках — це запитання безпосередньо до організації, яка перераховує кошти до банку", — додав представник Ощадбанку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Раніше ми писали про те, яку плату беруть в Ощадбанку за зняття заробітної платні з рахунку. Зокрема, в Mastercard Word Debit дозволено знімати 50 тис. гривень без комісії упродовж місяця.

Також в Ощадбанку пояснювали, що можуть списувати великі комісії за операції. Зокрема, можуть стягнути в деяких випадках максимальні 1,5 тис. грн.