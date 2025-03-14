Счета в Ощадбанке — как восстановить утраченный доступ к средствам

Мужчина держит банковскую карту. Фото: Freepik

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк", которые потеряли финансовый номер телефона, привязанный к карте, могут восстановить доступ. Это можно сделать дистанционно, без посещения отделения банка.

Об этом говорится в соответствующей инструкции госбанка.

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Проблемы с доступом к счету Ощадбанка

Как рассказала клиентка на портале "Минфин", она сменила старый номер телефона, на который была зарегистрирована банковская карта. Однако возникла проблема с доступом к средствам в банке, в частности, без этого нет возможности проверить счет.

"Номера телефона, на который зарегистрирована моя банковская карта, уже нет. Как мне проверить счет, у меня новый номер телефона", — говорится в обращении гражданки.

Как привязать новый номер телефона к карте

По правилам Ощадбанка, в случае изменения финансового номера телефона, который привязан к карте, проверить счет будет невозможно. Для этого необходимо добавить новый мобильный номер.

На такие случаи в банке создали специальную инструкцию, которая поможет клиентам Ощадбанка восстановить доступ к средствам. Рекомендации будут полезны, в частности:

гражданам, которые находятся за границей;

проживают на оккупированных территориях;

потеряли финансовый номер телефона, который был закреплен в Ощадбанке.

Так, изменить привязанный номер телефона можно в банкомате или программе. В частности, в банкомате Ощадбанка нужно

найти "Все операции";

"Информация и сервисы";

нажать "смс-банк" (мобильный банк);

изменить номер.

Более надежным вариантом является смена номера непосредственно в отделении банка, где при себе нужно иметь паспорт.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, почему некоторые ветераны могут не иметь доступа к личному кабинету, куда начисляют монетизированные льготы на коммунальные услуги. С такими ситуациями сталкиваются некоторые участники боевых действий.

Также известно, почему в Ощадбанке соцпомощь и пенсии приходят на счета клиентов позже, чем в другие банки. Время зачисления зависит от графиков финансирования Министерством соцполитики.