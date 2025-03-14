Счета в Ощадбанке — как восстановить утраченный доступ к средствам

Потеря доступа к счету Ощадбанка — как изменить финансовый номер
Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк", которые потеряли финансовый номер телефона, привязанный к карте, могут восстановить доступ. Это можно сделать дистанционно, без посещения отделения банка.
Об этом говорится в соответствующей инструкции госбанка.
Проблемы с доступом к счету Ощадбанка
Как рассказала клиентка на портале "Минфин", она сменила старый номер телефона, на который была зарегистрирована банковская карта. Однако возникла проблема с доступом к средствам в банке, в частности, без этого нет возможности проверить счет.
"Номера телефона, на который зарегистрирована моя банковская карта, уже нет. Как мне проверить счет, у меня новый номер телефона", — говорится в обращении гражданки.
Как привязать новый номер телефона к карте
По правилам Ощадбанка, в случае изменения финансового номера телефона, который привязан к карте, проверить счет будет невозможно. Для этого необходимо добавить новый мобильный номер.
На такие случаи в банке создали специальную инструкцию, которая поможет клиентам Ощадбанка восстановить доступ к средствам. Рекомендации будут полезны, в частности:
- гражданам, которые находятся за границей;
- проживают на оккупированных территориях;
- потеряли финансовый номер телефона, который был закреплен в Ощадбанке.
Так, изменить привязанный номер телефона можно в банкомате или программе. В частности, в банкомате Ощадбанка нужно
- найти "Все операции";
- "Информация и сервисы";
- нажать "смс-банк" (мобильный банк);
- изменить номер.
Более надежным вариантом является смена номера непосредственно в отделении банка, где при себе нужно иметь паспорт.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, почему некоторые ветераны могут не иметь доступа к личному кабинету, куда начисляют монетизированные льготы на коммунальные услуги. С такими ситуациями сталкиваются некоторые участники боевых действий.
Также известно, почему в Ощадбанке соцпомощь и пенсии приходят на счета клиентов позже, чем в другие банки. Время зачисления зависит от графиков финансирования Министерством соцполитики.
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