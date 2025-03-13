В Ощадбанку попередили про проблеми з пільгами УБД — що треба знати

Банківська картка та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Учасник бойових дій (УБД) розповів про багаторічну проблему з доступом до особистого кабінету державного "Ощадбанку", де без його відома відкрили рахунок для зарахування монетизованих пільг на комунальні послуги. У фінустанові пояснили, з чим можуть бути пов'язані труднощі.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Як розповів військовий, без його відома Пенсійний фонд почав нараховувати кошти УБД на рахунок в Ощадбанку, хоча саме цей банк не обирав. Також йому за кілька років з невідомих причин не вдалося жодного разу увійти в особистий кабінет, куди нараховуються пільги за комуналку. У зв'язку з цим попросив переказати всі накопичені гроші на рахунок у ПриватБанк.

"Звертаюсь до Вас із наболілою проблемою. На жаль, жодного разу з моменту введення монетизації ком.послуг мені не вдавалося увійти в особистий кабінет та ознайомитись із функціоналом та перевірити показники.... Якщо ви зайдете в приватні повідомлення, я лишив вам скриншот переписки з працівницею Ощаду-онлайн. Коректні відповіді, які точно вказують на ту саму згадану мною совковість і "доступність" для людей... Минуло три роки. Ще через 10 років, мабуть, у вас з'явиться можливість онлайн-послуг, як от замовлення картки чи перевірка балансу існуючого рахунку без фізичної картки", — йдеться у зверненні.

Причини проблем з доступом до коштів в банку

Працівник головного офісу Ощадбанку пояснив, чому саме автоматично було відкрито рахунок в цьому банку та в чому може бути причина з відсутністю доступу до особистого кабінету.

За його словами, рахунок для зарахування пільг в банку відкриває Пенсійний фонд за замовчуванням, якщо разом з пакетом документів людина не надала реквізити банківського рахунку. Однак є змога змінити рахунок.

"Вочевидь, ви реквізити рахунку не надавали. Тому тепер ви можете звернутися з заявою до того ж ПФУ та отримувати надалі ці кошти на той рахунок, який самі вкажете", — повідомив співробітник банку.

Неможливість доступу онлайн може виникнути тоді, коли не було вказано фінансовий номер телефону, через це банку нема куди надіслати код підтвердження входу.

"Більш точну причину вам зможуть надати в нашому контакт-центрі, все перевіривши. І щодо останнього, то так це не працює. Банк не може перерахувати ці кошти на інший рахунок", — додали у фінустанові.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Раніше ми розповідали, що клієнти Ощадбанку порадили блокувати рахунки за іншим принципом. Вважають, що фінустанова могла б суттєво посприяти у боротьбі з шахрайством в Україні.

Ще в банку повідомляли, що робити біженцям у разі закінчення терміну дії карток. Там пояснили, що клієнтам доступний розрахунок старими картками навіть за межами країни.