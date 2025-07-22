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Головна Фінанси Втрата доступу до Приват24 — як відновити тим, хто за кордоном

Втрата доступу до Приват24 — як відновити тим, хто за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 07:01
Блокування доступу до Приват24 — що треба знати біженцям
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Іноді клієнти державного "ПриватБанку", які перебувають за кордоном, стикаються із блокуванням доступу до мобільного застосунку "Приват24". У фінустанові дали рекомендації, як діяти у подібних випадках.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сторінці у соціальній мережі Facebook.

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На сторінці банку у соціальній мережі одна з громадянок залишила скаргу про неможливість зв'язатися з оператором. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а фінустанова заблокувала доступ до застосунку. Також у неї закінчується термін придатності закордонного паспорта, а для цього необхідний доступ до застосунку. Жінка попросила допомогти вийти із ситуації замкненого кола.

"...Ситуація така, що мені заблокували доступ до Приват24. Я знаходжусь за кордоном. В мене закінчується термін придатності закордонного паспорта. Щоб поновити паспорт, мені потрібно стати на електронну чергу. Щоб це зробити, необхідно увійти в дію через ПриватБанк, який у мене з якогось дива заблокований. Щоб повернутись в Україну, мені необхідно мати дійсний закордонний паспорт. Щоб залишитись легально тут і працювати, мені необхідно мати закордонний паспорт. Що мені робити? ПриватБанк? Доступу до оператора немає...", — йдеться у зверненні.

Як вийти на оператора клієнтам в Україні та за кордоном

За інформацією ПриватБанку, клієнти завжди можуть звернутися до операторів фінустанови, якщо є питання, скарги та пропозиції. Можна скористатися одним із каналів зв’язку:

  • 3700 — для цілодобових дзвінків по Україні (безплатно з мобільних у межах України);
  • +38-073-716-11-31 — для дзвінків з-за кордону (зі стаціонарних телефонів);
  • чат "Допомога Онлайн" у "Приват24" чи через сайт банку;
  • через банківське відділення (безпосередньо звернувшись до працівника банку);
  • через сайт у меню "Скарги та пропозиції".

Клієнти можуть також скористатися формою зворотного зв'язку на порталі банку.

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Нагадаємо, у ПриватБанку клієнтам можуть зменшувати кредитні ліміти. У фінустанові раніше зазначали, від чого залежить право на кредитні кошти.   

Також ми розповідали про правила купівлі доларів чи євро у ПриватБанку. Зокрема, якщо клієнт хоче купити валюту на суму, яка є більшою за 400 тис. грн (в еквіваленті), то від нього вимагатимуть надання документів.  

ПриватБанк банки Приват24 банківські рахунки блокування
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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