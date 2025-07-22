Блокировка доступа к Приват24 — что нужно знать беженцам

Потеря доступа к Приват24 — как восстановить тем, кто за границей
Иногда клиенты государственного "ПриватБанка", которые находятся за рубежом, сталкиваются с блокировкой доступа к мобильному приложению "Приват24". В финучреждении дали рекомендации, как действовать в подобных случаях.
Об этом говорится в одном из сообщений на странице в социальной сети Facebook.
Блокировка доступа к "Приват24" беженцам
На странице банка в социальной сети одна из гражданок оставила жалобу о невозможности связаться с оператором. Она объяснила, что находится за границей, а финучреждение заблокировало доступ к приложению. Также у нее заканчивается срок годности загранпаспорта, а для этого необходим доступ к приложению. Женщина попросила помочь выйти из ситуации замкнутого круга.
"...Ситуация такова, что мне заблокировали доступ к Приват24. Я нахожусь за границей. У меня заканчивается срок годности загранпаспорта. Чтобы восстановить паспорт, мне нужно стать на электронную очередь. Чтобы это сделать, необходимо войти в Дію через ПриватБанк, который у меня почему-то заблокирован. Чтобы вернуться в Украину, мне необходимо иметь действительный загранпаспорт. Чтобы остаться легально здесь и работать, мне необходимо иметь загранпаспорт. Что мне делать? ПриватБанк? Доступа к оператору нет...", — говорится в обращении.
Как выйти на оператора клиентам в Украине и за рубежом
По информации ПриватБанка, клиенты всегда могут обратиться к операторам финучреждения, если есть вопросы, жалобы и предложения. Можно воспользоваться одним из каналов связи:
- 3700 — для круглосуточных звонков по Украине (бесплатно с мобильных в пределах Украины);
- +38-073-716-11-31 — для звонков из-за рубежа (со стационарных телефонов);
- чат "Помощь Онлайн" в "Приват24" или через сайт банка;
- через банковское отделение (непосредственно обратившись к работнику банка);
- через сайт в меню "Жалобы и предложения".
Клиенты могут также воспользоваться формой обратной связи на портале банка.
Напомним, в ПриватБанке клиентам могут уменьшать кредитные лимиты. В финучреждении ранее отмечали, от чего зависит право на кредитные средства.
Также мы рассказывали о правилах покупки долларов или евро в ПриватБанке. В частности, если клиент хочет купить валюту на сумму, которая больше 400 тыс. грн (в эквиваленте), то от него потребуют предоставления документов.
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