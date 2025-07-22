Блокировка доступа к Приват24 — что нужно знать беженцам

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Иногда клиенты государственного "ПриватБанка", которые находятся за рубежом, сталкиваются с блокировкой доступа к мобильному приложению "Приват24". В финучреждении дали рекомендации, как действовать в подобных случаях.

Об этом говорится в одном из сообщений на странице в социальной сети Facebook.

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На странице банка в социальной сети одна из гражданок оставила жалобу о невозможности связаться с оператором. Она объяснила, что находится за границей, а финучреждение заблокировало доступ к приложению. Также у нее заканчивается срок годности загранпаспорта, а для этого необходим доступ к приложению. Женщина попросила помочь выйти из ситуации замкнутого круга.

"...Ситуация такова, что мне заблокировали доступ к Приват24. Я нахожусь за границей. У меня заканчивается срок годности загранпаспорта. Чтобы восстановить паспорт, мне нужно стать на электронную очередь. Чтобы это сделать, необходимо войти в Дію через ПриватБанк, который у меня почему-то заблокирован. Чтобы вернуться в Украину, мне необходимо иметь действительный загранпаспорт. Чтобы остаться легально здесь и работать, мне необходимо иметь загранпаспорт. Что мне делать? ПриватБанк? Доступа к оператору нет...", — говорится в обращении.

Как выйти на оператора клиентам в Украине и за рубежом

По информации ПриватБанка, клиенты всегда могут обратиться к операторам финучреждения, если есть вопросы, жалобы и предложения. Можно воспользоваться одним из каналов связи:

3700 — для круглосуточных звонков по Украине (бесплатно с мобильных в пределах Украины);

+38-073-716-11-31 — для звонков из-за рубежа (со стационарных телефонов);

чат "Помощь Онлайн" в "Приват24" или через сайт банка;

через банковское отделение (непосредственно обратившись к работнику банка);

через сайт в меню "Жалобы и предложения".

Клиенты могут также воспользоваться формой обратной связи на портале банка.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Напомним, в ПриватБанке клиентам могут уменьшать кредитные лимиты. В финучреждении ранее отмечали, от чего зависит право на кредитные средства.

Также мы рассказывали о правилах покупки долларов или евро в ПриватБанке. В частности, если клиент хочет купить валюту на сумму, которая больше 400 тыс. грн (в эквиваленте), то от него потребуют предоставления документов.