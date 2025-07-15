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Головна Фінанси ПриватБанк змінить умови деяких тарифів — деталі

ПриватБанк змінить умови деяких тарифів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 07:01
ПриватБанк введе фіксовану плату за деякі безплатні послуги з 2026 року
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" з 1 січня 2026 року запрацюють нові правила щодо частини послуг. Згідно з ними, деякі сервіси стануть платними.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт ПриватБанку.

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Як зазначається на порталі, починаючи з січня 2026 року, банк встановить фіксовану плату у 80 грн разом з ПДВ за послугу відправлення банківських карт по країні.

Щодо сервісу за організацію міжнародного відправлення перевипущених карт, то діятиме різний тариф. Плата з наступного року залежатиме від того, до якої країни необхідно доставити карту.

Тобто до кінця року клієнти ще можуть замовити відповідну послугу безоплатно. Зараз можна отримати шість типів карт.

Що треба знати про послугу доставки карт

Відповідний сервіс з доставки пластикових карт поширюється на всю Україну та 48 країн світу. Замовити їх можна:

  • для необхідності перевипуску старої карти;
  • для отримання "пластику" у разі відкриття нової віртуальної карти у застосунку "Приват24".

Замовляти ПриватБанк дозволяє у застосунку у кілька кліків. Для цього треба:

  • зайти у меню "Усі картки";
  • знайти карту для перевипуску;
  • увійти в її налаштування;
  • натиснути "Замовити картку";
  • вкінці підтвердити замовлення доставки.

Після цього карта надійде або через Нову Пошту, або Укрпошту.

Раніше ми писали, що в ПриватБанку діють особливі правила оформлення перевипуску карт. Там повідомили, коли краще відмовитися та замовити нову. 

Також повідомляли, що у клієнтів ПриватБанку є змога заощадити на оплаті послуг. Для цього необхідно робити розрахунки через Приват24 з Visa.  

тарифи ПриватБанк банки банківські карти послуги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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