Скільки валюти можна придбати у ПриватБанку — про які ліміти треба знати

Хлопець проходить відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні банкам та небанківським установам дозволено продавати населенню готівкову іноземну валюту без обмежень. Однак, наприклад, ПриватБанк встановив власні правила для проведення операцій.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Якщо клієнт хоче придбати валюту у ПриватБанку на суму, яка є більшою за 400 тисяч гривень (в еквіваленті), то від нього вимагатимуть:

пред'явити документи, які підтверджують джерело походження коштів;

пройти ідентифікацію.

Також банк встановив вимоги щодо мінімального замовлення готівки. Наприклад, мінімальна сума персонального — 300 доларів або євро.

Щоби отримати готівку у ПриватБанку без попереднього замовлення, потрібно звернутися до касира в банку. Гроші видадуть у тому разі, якщо в касі буде валюта.

Ліміти на зняття готівки

На зняття готівки з валютної картки теж діють обмеження. Наприклад, клієнтам ПриватБанку можна знімати до 100 тисяч гривень на день у національній валюті або еквівалент у валюті рахунку. Цю умову потрібно враховувати громадянам, які планують великі покупки або інші фіноперації.

Нагадаємо, що ПриватБанк встановив тарифи на зняття готівки. Але якщо дотримуватися деяких правил, то вдасться зекономити гроші. Дізнавайтесь також, за якими правилами у ПриватБанку відбуваються грошові перекази між картками.