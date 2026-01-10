Ощадбанк блокує доступ до послуг — що треба знати про актуалізацію даних

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного "Ощадбанку" загрожує втрата доступу до послуг та банківських рахунків за відсутності поданих актуальних даних. Для того, щоб уникнути проблем, необхідно регулярно здійснювати відповідну процедуру.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію держфінустанови.

Необхідність регулярного оновлення даних клієнтів Ощадбанку

Потреба в оновленні персональних відомостей клієнтів продиктована правилами для банківського ринку України, що діють під час воєнного стану. Висувати відповідні вимоги до своїх клієнтів банки зобов'язані в рамках закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

З огляду на це, Ощадбанк під час війни з певною періодичністю надсилає громадянам повідомлення з вимогою пройти процедуру оновлення даних. При цьому подати достовірну інформацію необхідно, незалежно від того, чи зазнала вона змін.

Частота оновлення даних залежить від ступеня ризику для ділових відносин, який алгоритми банку визначають автоматично. Як правило, вимога подати інформацію може надходити у такий часовий проміжок:

У випадку високого рівня ризику для ділових відносин — актуалізувати відомості громадяни мають один раз у рік; За умови середнього рівня ризику — подавати дані необхідно один раз на три роки; У разі, якщо у банку не буде жодних підозр щодо ризиків — один раз на пʼять років.

Як українцям актуалізувати дані у банку

За правилами фінустанови, у разі необхідності на думку банку в актуалізації інформації — клієнтам надійде відповідне сповіщення. Пройти таку процедуру можна буде протягом 30 днів.

У разі виявлення відповідного повідомлення від фінустанови у мобільному застосунку чи вебверсії "Мобільний Ощад" — українці можуть актуалізувати дані дистанційно, додавши власну інформацію за інструкцією, а такою можуть особисто звернутись до банківського відділення.

За умови дистанційного проходження, потрібно виконати такі кроки:

перейти у повідомлення, надіслане Ощадбанком;

натиснути на розділ "Ще";

зайти у власний профіль;

звірити інформацію, подану раніше;

у разі появи змін — вказати потрібні дані.

