Ощадбанк блокирует доступ к услугам — что нужно знать об актуализации данных

Клиентам государственного "Ощадбанка" грозит потеря доступа к услугам и банковским счетам при отсутствии поданных актуальных данных. Для того, чтобы избежать проблем, необходимо регулярно осуществлять соответствующую процедуру.

Необходимость регулярного обновления данных клиентов Ощадбанка

Потребность в обновлении персональных сведений клиентов продиктована правилами для банковского рынка Украины, которые действуют во время военного положения. Выдвигать соответствующие требования к своим клиентам банки обязаны в рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Учитывая это, Ощадбанк во время войны с определенной периодичностью направляет гражданам сообщения с требованием пройти процедуру обновления данных. При этом подать достоверную информацию необходимо, независимо от того, претерпела ли она изменения.

Частота обновления данных зависит от степени риска для деловых отношений, который алгоритмы банка определяют автоматически. Как правило, требование подать информацию может поступать в такой временной промежуток:

В случае высокого уровня риска для деловых отношений — актуализировать сведения граждане должны один раз в год; При условии среднего уровня риска — подавать данные необходимо один раз в три года; В случае, если у банка не будет никаких подозрений относительно рисков — один раз в пять лет.

Как украинцам актуализировать данные в банке

По правилам финучреждения, в случае необходимости, по мнению банка, в актуализации информации — клиентам поступит соответствующее уведомление. Пройти такую процедуру можно будет в течение 30 дней.

В случае обнаружения соответствующего сообщения от финучреждения в мобильном приложении или веб-версии "Мобильный Ощад" — украинцы могут актуализировать данные дистанционно, добавив собственную информацию по инструкции, а также могут лично обратиться в банковское отделение.

При дистанционном прохождении, нужно выполнить следующие шаги:

перейти в сообщение, присланное Ощадбанком;

нажать на раздел "Еще";

зайти в собственный профиль;

сверить информацию, поданную ранее;

в случае появления изменений — указать нужные данные.

