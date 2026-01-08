В Ощадбанку пояснили, як виконувати операції через Дію за відсутності КЕП

Застосунок Дія на телефоні. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, чи буде надано можливість клієнтам оформлювати Кваліфікований електронний підпис (КЕП), який потрібен для виконання операцій через держзастосунок "Дія". Із питанням щодо наявності такої послуги звертаються клієнти банку.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Потреба клієнтів Ощадбанку у послузі КЕП

Як зазначила одна із клієнток, в Ощадбанку досі немає можливості отримання Кваліфікованого електронного підпису, що є цифровим аналогом власноручного підпису. Він потрібен для виконання деяких операцій через "Дію", на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Коли нарешті поновите видачу КЕП для ваших клієнтів? Чому це проблема?... Бо для отримання КЕП потрібно стати клієнтом ПриватБанку, там це робиться швидко та віддалено, без жодних проблем. КЕП наразі потрібний для виконання деяких операцій через Дію, на сайті ПФУ", — йдеться у зверненні.

Пояснення Ощадбанку щодо наявності послуги

Співробітник головного офісу Ощадбанку зауважив, що у фінустанові тимчасово немає можливості оформити файловий КЕП. Проте у більшості зовнішніх систем клієнти можуть верифікуватися через системи BankID або "Дія підпис".

Водночас у системах, які не дають можливості для верифікації за допомогою вищевказаних систем, можна оформити окремо підпис отримання хмарного та файлового підпису на базі Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК) "Вчасно.КЕП". Передбачений такий механізм:

Необхідно перейти на "Вчасно.КЕП"; Обрати функцію "Отримати КЕП"; "Авторизуватися за допомогою особистої е-пошти" (або створити обліковий запис); Після входу в систему обрати функцію "Отримати КЕП"; Натиснути "КЕП для фізичної особи"; Далі потрібно пройти верифікацію особи за допомогою застосунку "Дія" через зчитування QR-коду"; Після верифікації необхідно ввести ОТП пароль, що надійде на телефон; Вигадати PIN-код до КЕП; Отримати ідентифікатор хмарного КЕП.

Після виконання цих кроків файловий КЕП збережеться у завантаженнях персонального комп’ютера, додали в банку.

