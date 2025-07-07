Ціни на зернові у 2025 році — яку культуру невигідно вирощувати

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прохолодна погода влітку 2025 року створила сприятливі умови для того, аби аграрії витрачали більше грошей. Так, наприклад, цього року стало дорожче вирощувати ріпак.

Про це пише видання The Ukrainian Farmer.

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За словами фермера із Вінницької області Віталія Лановенка, собівартість ріпаку цього року аномально висока. Головного болю фермерським господарствам також додають шкідники, які знищують врожаї.

Фермер впевнений, що сподіватися на хороший врожай не варто, хоча в попередні роки врожайність ріпаку сягала 5,4 тонни з одного гектара.

"Попри дотримання всіх технологій, рослини постраждали від різких температурних коливань. Осінь була суха, а взимку були морози, коли рослини почали вегетувати, а потім прийшли сильні заморозки", — розповів Віталій Лановенко.

Чому ріпак важливий

Рослину потрібна для різних галузей. Так, ріпак — основне джерело рослинної олії, яка використовується в харчовій промисловості. Також ріпак важливий для виробництва біопалива та кормів для тварин.

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