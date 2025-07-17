Цены на зерновые в Украине — что изменилось для агрокультур и какой будет стоимость хлеба и овощей

Сбор созревшего урожая в поле. Фото: Pexels

Весной огромное количество фермеров, особенно из южных областей, были вынуждены пересевать поля из-за сильных заморозков, которые уничтожили десятки тысяч гектар посевов. Почти через полтора месяца по стране пронеслась страшная непогода: одни регионы затапливало из-за ливней, в других выпал град.

Новини.LIVE разбирались, какого урожая зерновых ждать в Украине и к каким ценам на продукты готовиться.

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Что будет с урожаем пшеницы

Нынешний урожай пшеницы, по словам председателя Союза украинского селянства, экс-главы Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ), первого фермера (с 1988 года) Ивана Томича, будет самым низким за последние 10 лет. Потому что в предыдущие годы, несмотря на войну, фермерам все же способствовали погодные условия.

"Многие фермеры, особенно из южных регионов, пережили сильные заморозки этой весной. Посевы вымерзли, многие аграрии были вынуждены пересевать поля заново, там, где могли. Поэтому урожайность пшеницы среди всех культур будет самой низкой", — пояснил Томич в комментарии Новини.LIVE.

Эксперт отметил, что эти факторы повлияли на рост цен на пшеницу.

"Если еще несколько дней назад, в начале июля, она торговалась на уровне менее 8 тысяч гривен за тонну, то сейчас — уже почти 9 тысяч за тонну. И существенно дешеветь не будет. Потому что там, где не вымерзло — выбило градом. Также не надо отбрасывать фактор войны, который каждый год заставляет прогнозы давать с осторожностью", — добавил аграрий.

Он отметил, что в целом экспортный потенциал пшеницы уменьшится: "Насколько — пока трудно сказать, нужно дождаться завершения жатвы. Но сокращение где-то до 15 миллионов тонн, думаю, можно ожидать".

Что будет с ценами на хлеб

Несмотря на неблагоприятные факторы, внутренний рынок, по словам Томича, будет обеспечен и мукой, и хлебобулочными изделиями.

"Если говорить о внутреннем рынке, вызовет ли это все какие-то проблемы — то нет. Мы все равно будем кратно перекрывать потребности по продовольственной пшенице. Поэтому население будет обеспечено и мукой, и хлебом, и изделиями из муки. Однако из-за снижения урожаев цена на хлеб будет расти. И в среднегодовом измерении хлеб в целом может подорожать на 25%", — добавил фермер.

Что происходит с кукурузой в этом сезоне

Томич напомнил, что еще месяц назад аграрии давали положительные прогнозы по урожаю кукурузы. Однако сильные ливни с градом заставили их скорректировать свои предположения.

"Надеялись на хороший урожай кукурузы, потому что ее сеяли уже после весенних заморозков. Но град с ливнями, который пронесся по Украине, внес свои коррективы. Если мы надеялись на экспорт на уровне где-то 24 миллиона тонн, то он будет меньше. Насколько — пока не могу сказать. Опять же, давайте дождемся пока начнется ее сбор", — подчеркнул аграрий.

Сейчас цены на кукурузу немного снизились — держатся примерно на уровне 9 600 гривен за тонну, отметил Томич.

"Такая же картина и с озимыми, яровыми, ячменями. По всем этим культурам обвалка (молотьба, — Ред.) будет невысокая. Конечно, это тоже повлияет на потенциал экспорта этих культур", — добавил он.

Когда подсолнечное масло может подорожать

"Производители начали активный экспорт подсолнечного масла, поэтому соответственно, цена на масличное зерно немного выросла. Однако вырастет ли цена на масло на внутреннем рынке? Да, но не думаю, что существенно. В сезон консерваций — в августе, когда будет наблюдаться высокий спрос среди населения на масло, цена может колебаться в пределах нескольких гривен. Но существенного подорожания не будет", — подчеркнул Томич.

Что будет с ценами на сою и рапс

Аграрии, по словам эксперта, сейчас пытаются как можно быстрее продать за границу те объемы сои, которые у них есть. И связано это с возможным введением пошлин на экспорт этих культур.

"Если говорить о сое и рапсе, то сейчас аграрии пытаются максимально быстро экспортировать законтрактованные объемы, чтобы те не попали под действие пошлин. Поэтому экспорт сои за 10 дней июля на треть увеличился, если сравнить с началом июня. Тогда было отгружено за границу около 100 тысяч тонн. И если такие пошлины будут введены, то цены на эти культуры существенно вырастут", — отметил Томич.

К каким ценам на овощи готовиться украинцам

Цены на "борщевой набор" — картофель, капусту, лук, помидоры, свеклу — до осени, по мнению фермера, не претерпят существенных изменений.

"Картофель может подешеветь еще на несколько гривен от нынешней цены, когда пойдет активно его сбор. Но если говорить об осени — то цены постепенно будут расти и вполне могут превысить прошлогодние", — пояснил Томич.

По его словам, из-за недостатка рабочих рук собирать овощи очень трудно. Также на подорожание овощей повлияют и погодные условия, ведь много гектаров было выбито градом.

Напомним, дефицит кадров в агросекторе по состоянию на сейчас уже превысил 30% — это втрое выше довоенного уровня. Также мы писали о том, что себестоимость рапса в этом году аномально высокая.