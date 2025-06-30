Ціни на пшеницю — з якої причини вартість зерна постійно змінюється

Комбайн збирає пшеницю на полі. Фото: УНІАН

Ціни на зернові як на глобальному, так і на українському ринках, змінюються під впливом погодних чинників. Особливо на цінову динаміку тисне сприятлива ситуація в Сполучених штатах Америки та брак опадів у Причорноморському регіоні.

Про це йдеться у матеріалі видання Graintrade.

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У США погодні умови залишаються теплими та вологими — це добре для ярих

культур:

кукурудзи;

сої;

ярої пшениці.

Однак збирати озиму пшениці в таких умовах складно. При цьому синоптики не прогнозують змін наступного тижня: в регіоні очікуються дощі та зливи, тож збір врожаю гальмуватиметься й надалі.

Натомість в Європейському Союзі ситуація менш стабільна. У багатьох країнах панує спекотна й суха погода, яка шкодить посівам кукурудзи, але пришвидшує жнива озимини. Помітні дощі, за прогнозами, з’являться лише наприкінці наступного тижня.

Яка ситуація в Україні

Частина регіонів — особливо на Півдні та на Сході страждають через відсутність достатньої кількості опадів, які могли б "підживити" ґрунти на полях вологою. Через це розвиток кукурудзи відстає на два-три тижні. Водночас розпочалося збирання озимої пшениці.

Станом на 30 червня, за даними на профільному порталі Tripoli.land, тонна пшениці на українському ринку у середньому коштує 8 728 грн.

Ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: Tripoli.land

За підсумками тижня вартість культури змінилася несуттєво — у неділю, 22 червня, вартість тонни агрокультури була на рівні 8 708 грн.

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