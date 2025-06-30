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Головна Фінанси Ціни на пшеницю — що найбільше впливає на вартість зерна

Ціни на пшеницю — що найбільше впливає на вартість зерна

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Дата публікації: 30 червня 2025 06:30
Ціни на пшеницю — з якої причини вартість зерна постійно змінюється
Комбайн збирає пшеницю на полі. Фото: УНІАН

Ціни на зернові як на глобальному, так і на українському ринках, змінюються під впливом погодних чинників. Особливо на цінову динаміку тисне сприятлива ситуація в Сполучених штатах Америки та брак опадів у Причорноморському регіоні.

Про це йдеться у матеріалі видання Graintrade.

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Погода і ціни на зерно — що відбувається

У США погодні умови залишаються теплими та вологими — це добре для ярих

  • культур:
  • кукурудзи;
  • сої;
  • ярої пшениці.

Однак збирати озиму пшениці в таких умовах складно. При цьому синоптики не прогнозують змін наступного тижня: в регіоні очікуються дощі та зливи, тож збір врожаю гальмуватиметься й надалі.  

Натомість в Європейському Союзі ситуація менш стабільна. У багатьох країнах панує спекотна й суха погода, яка шкодить посівам кукурудзи, але пришвидшує жнива озимини. Помітні дощі, за прогнозами, з’являться лише наприкінці наступного тижня.

Яка ситуація в Україні

Частина регіонів — особливо на Півдні та на Сході страждають через відсутність достатньої кількості опадів, які могли б "підживити" ґрунти на полях вологою. Через це розвиток кукурудзи відстає на два-три тижні. Водночас розпочалося збирання озимої пшениці.

Станом на 30 червня, за даними на профільному порталі Tripoli.land, тонна пшениці на українському ринку у середньому коштує 8 728 грн.

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Ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: Tripoli.land

За підсумками тижня вартість культури змінилася несуттєво — у неділю, 22 червня, вартість тонни агрокультури була на рівні 8 708 грн. 

Раніше ми розповідали, що перевозити вантажі через Чорне море стало дорожче. Аналітики назвали головну причину цьому.  Дізнавайтесь також, як і чому змінилися ціни на соняшник у червні 2025 року.

ціни в Україні зерно ціни агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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