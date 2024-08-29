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Вразливим категоріям українців виплатять по 11 тис. грн — хто отримає допомогу

29 серпня 2024 13:24
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога вразливим категоріям від ООН — де можна отримати 11 тис. грн
Внутрішні переселенці. Фото: minre.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Вразливим категоріям громадян у Черкаській області доступна реєстрація на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. В її рамках максимально на одну особу виплачують близько 11 тис. гривень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі УВКБ ООН.

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В рамках дії програми від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розмір виплат буде для всіх однаковий.

Його розрахували на основі мінімального споживчого кошика в Україні. Цьогоріч дорівнює 3,6 тис. гривень на одну особу, минулого року було 2,2 тис. грн. Виплата коштів передбачена на три місяці.

Допомога від ООН у Черкаській області доступна:

  • вимушеним переселенцям;
  • тим, хто повернувся на свою постійну адресу проживання, зокрема з-за кордону.

Пріоритет у наданні підтримки матимуть вразливі категорії громадян. А саме, якщо:

  • родину очолюють самотні батьки (матір чи батьки) з неповнолітніми дітьми;
  • піклуються про літніх членів родини, яким більше 55 років;
  • родина складається з самотніх літніх людей, яким за 55 років, чи виховують неповнолітніх дітей;
  • у сім'ї доглядають за особами з інвалідністю чи тими, хто має важкі хронічні захворювання.

Як подати заявки на допомогу

Заявки на фіндопомогу зможуть подавати тільки ті громадяни, які не отримували до цього кошти від інших міжнародних організацій. Також важливо, щоб дохід був менший за 5,4 тис. грн на кожного члена родини.

З 2 вересня 2024 року пункт збору даних на грошову допомогу у місті Черкаси працюватиме за новою адресою:

  • м. Черкаси вул. Благовісна, 227.

Що ще варто знати

Нагадаємо, також громадянам доступна грошова допомога на оренду житла. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.

Також ми писали, що благодійний фонд Карітас надає грошову допомогу на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Кошти нададуть у рамках проєкту Гуманітарна допомога для громадян, які постраждали від війни в Україні.

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