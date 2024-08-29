Помощь уязвимым категориям от ООН — где можно получить 11 тыс. грн

Внутренние переселенцы. Фото: minre.gov.ua

Уязвимым категориям граждан в Черкасской области доступна регистрация на получение финансовой помощи УВКБ ООН. В ее рамках максимально на одного человека выплачивают около 11 тыс. гривен.

Об этом сообщается в Telegram-канале УВКБ ООН.

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В рамках действия программы от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев размер выплат будет для всех одинаков.

Его рассчитали на основе минимальной потребительской корзины в Украине. В этом году равна 3,6 тыс. гривен на одного человека, в прошлом году было 2,2 тыс. грн. Выплата денежных средств предусмотрена на три месяца.

Помощь от ООН в Черкасской области доступна:

вынужденным переселенцам;

тем, кто вернулся в свой постоянный адрес проживания, в том числе из-за границы.

Приоритет в оказании поддержки будут иметь уязвимые категории граждан. А именно, если:

семью возглавляют одинокие родители (мать или родители) с несовершеннолетними детьми;

заботятся о пожилых членах семьи старше 55 лет;

семья состоит из одиноких пожилых людей, которым за 55 лет, или воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье ухаживают за лицами с инвалидностью или теми, кто имеет тяжелые хронические заболевания.

Как подать заявки на помощь

Заявки на финпомощь смогут подавать только граждане, которые не получали до этого средства от других международных организаций. Также важно, чтобы доход был менее 5,4 тыс. грн на каждого члена семьи.

Со 2 сентября 2024 года пункт сбора данных на денежную помощь в городе Черкассы будет работать по новому адресу:

г. Черкассы ул. Благовестная, 227.

Что еще стоит знать

Напомним, также гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.

Также мы писали, что благотворительный фонд Каритас оказывает денежную помощь на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Средства будут предоставлены в рамках проекта Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших от войны в Украине.