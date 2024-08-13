Грошова допомога в Україні — хто і як може отримати 11 тис. гривень у серпні

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року для частини українців доступна реєстрація на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН. В її рамках максимально в "одні руки" можна отримати близько 11 тис. гривень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі УВКБ ООН.

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Як зазначається, подати заявки на грошову допомогу можуть жителі та переселенці Миколаєва та області. Підтримку надають в межах програми на надання багатоцільової фінансової допомоги. Йдеться про такі категорії населення:

громадяни зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), які перемістилися протягом останніх шести місяців;

жителі, які повернулися в Україну, після того, як покинули власні домівки та перемістилися за межі країни;

громадяни, які повернулися на постійне місце проживання після того, як покинули житло та переміститися в інші регіони після 24 лютого 2022 року.

Допомога доступна тільки громадянам, які належать до вразливих категорій населення.

Які суми допомоги та умови отримання

Розмір грошової допомоги на одного члена родини становить 10,8 тис. гривень (3,6 тис. гривень на одну особу протягом трьох місяців).

Для того, щоб подати заявку, потрібно надати оригінали документів за кожного члена домогосподарства:

паспорт, ID-картка або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (якщо є);

банківська картка представника сімʼї;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за наявності);

посвідчення або меддовідка в разі інвалідності/ хронічного захворювання (за наявності).

Під час подання заявки повинні бути присутні всі члени родини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, благодійний фонд Карітас надає грошову допомогу на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Кошти нададуть у рамках проєкту Гуманітарна допомога для громадян, які постраждали від війни в Україні.

Також ми писали, що деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.