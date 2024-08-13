Грошова допомога від Фонду Карітас — хто і як може отримати гроші на оплату послуг ЖКГ

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд Карітас надає грошову допомогу на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Кошти нададуть у рамках проєкту Гуманітарна допомога для громадян, які постраждали від війни в Україні.

Про це йдеться на сторінці Caritas Краматорськ у соцмережі Facebook.

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Кому надають допомогу від фонду Карітас

Як зазначається, Caritas Краматорськ надасть фінансову допомогу за підтримки донорів CaritasAustria жителям Краматорська Донецької області. Грошову допомогу можна використати тільки на оплату комунальних послуг.

Право на допомогу мають:

багатодітні родини;

самотні матір/батько;

опікун однієї дитини/кількох дітей віком до 18 років.

Обов'язковою умовою є проживання у м. Краматорськ та наявність права власності, прописка або договір оренди на житло.

Серед інших умови для реєстрації на допомогу:

громадянин раніше не отримував гроші від міжнародних фондів упродовж останніх трьох місяців;

за адресою, де проживає людина, не повинно бути оформленої житлової субсидії.

Сума фіндопомоги та як отримати

Для того, щоб отримати грошову допомогу, необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму за посиланням.

Після отримання відповідної анкети, соцпрацівники самі вийдуть на зв’язок та запросять на оформлення.

Оголошення. Джерело: Карітас Краматорськ

Водночас, у фонді зазначають, що сам факт реєстрації не гарантує отримання фінансової допомоги.

Сума допомоги не вказана, очевидно, що для кожного буде індивідуальною залежно від розміру суми в комунальній платіжці.

Після отримання коштів громадянин має надати у фонд квитанції для підтвердження оплати комунальних платежів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні громадянам, яких мобілізували до Збройних сил України, виплачують одноразову фінансову допомогу. Зокрема, у Києві можна отримати виплату від влади в розмірі 30 тисяч гривень.