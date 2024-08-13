Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Фонд Карітас компенсує витрати на комуналку — кому доступна допомога arrow

Фонд Карітас компенсує витрати на комуналку — кому доступна допомога

13 серпня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога від Фонду Карітас — хто і як може отримати гроші на оплату послуг ЖКГ
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Благодійний фонд Карітас надає грошову допомогу на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Кошти нададуть у рамках проєкту Гуманітарна допомога для громадян, які постраждали від війни в Україні.

Про це йдеться на сторінці Caritas Краматорськ у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Кому надають допомогу від фонду Карітас

Як зазначається, Caritas Краматорськ надасть фінансову допомогу за підтримки донорів CaritasAustria жителям Краматорська Донецької області. Грошову допомогу можна використати тільки на оплату комунальних послуг.

Право на допомогу мають:

  • багатодітні родини;
  • самотні матір/батько;
  • опікун однієї дитини/кількох дітей віком до 18 років.

Обов'язковою умовою є проживання у м. Краматорськ та наявність права власності, прописка або договір оренди на житло.

Серед інших умови для реєстрації на допомогу:

  • громадянин раніше не отримував гроші від міжнародних фондів упродовж останніх трьох місяців;
  • за адресою, де проживає людина, не повинно бути оформленої  житлової субсидії.

Сума фіндопомоги та як отримати

Для того, щоб отримати грошову допомогу, необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму за посиланням.

Після отримання відповідної анкети, соцпрацівники самі вийдуть на зв’язок та запросять на оформлення.

 

грошова допомога
Оголошення. Джерело: Карітас Краматорськ

Водночас, у фонді зазначають, що сам факт реєстрації не гарантує отримання фінансової допомоги.

Сума допомоги не вказана, очевидно, що для кожного буде індивідуальною залежно від розміру суми в комунальній платіжці.

Після отримання коштів громадянин має надати у фонд квитанції для підтвердження оплати комунальних платежів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні громадянам, яких мобілізували до Збройних сил України, виплачують одноразову фінансову допомогу. Зокрема, у Києві можна отримати виплату від влади в розмірі 30 тисяч гривень.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога соцвиплати гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:51 Свято попри війну — дочка одеського мільйонера Кауфмана відгуляла весілля за 2 млн доларів

11:33 На Хмельниччині трапилася моторошна ДТП за участю автобуса з дітьми — є жертви

11:31 Танці на могилах Героїв — поліція Одещини розслідує вечірку біля меморіалу

11:25 Коливання курсу долара в Україні — у Нацбанку дали оцінку ситуації

11:18 ЗСУ активно просуваються населеними пунктами Курської області, — ISW

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:00 Фонд Карітас компенсує витрати на комуналку — кому доступна допомога

10:57 Дані з Кінбурнської коси допоможуть звільнити Миколаївщину — деталі

10:51 Українські оператори БпЛА показали, як палять укриття окупантів у Серебрянському лісі

10:43 Нардеп Костенко відповів, який призовний вік має бути в Україні

10:23 Виїзд до Молдови ускладнений — простояти на кордоні доведеться декілька годин

11:51 Свято попри війну — дочка одеського мільйонера Кауфмана відгуляла весілля за 2 млн доларів

11:33 На Хмельниччині трапилася моторошна ДТП за участю автобуса з дітьми — є жертви

11:31 Танці на могилах Героїв — поліція Одещини розслідує вечірку біля меморіалу

11:25 Коливання курсу долара в Україні — у Нацбанку дали оцінку ситуації

11:18 ЗСУ активно просуваються населеними пунктами Курської області, — ISW

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:00 Фонд Карітас компенсує витрати на комуналку — кому доступна допомога

10:57 Дані з Кінбурнської коси допоможуть звільнити Миколаївщину — деталі

10:51 Українські оператори БпЛА показали, як палять укриття окупантів у Серебрянському лісі

10:43 Нардеп Костенко відповів, який призовний вік має бути в Україні

10:23 Виїзд до Молдови ускладнений — простояти на кордоні доведеться декілька годин

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство