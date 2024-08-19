Грошова допомога на оренду житла — хто і де може отримати виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.

Про це повідомляє УВКБ ООН Дніпропетровської області у Telegram-каналі.

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Хто може отримати допомогу на оплату оренди

Як зазначається, подавати заявки на отримання грошової допомоги на оренду житла можуть громадяни, які проживають у місті Дніпро та області. Підтримка передбачає відшкодування вартості оренди протягом пів року.

"Встигніть подати заявку для отримання грошової допомоги на оренду житла у 2024 році! Підтримка передбачає відшкодування вартості оренди впродовж шести місяців", — йдеться у повідомленні.

Хто має право на допомогу на оплату оренди:

внутрішні переселенці, які проживають у місцях тимчасового проживання, котрі зможуть оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми фіндопомоги на оренду житла;

переселенці, які проживають у місцях тимчасового проживання під загрозою виселення, особливо ті, хто проживає в школах/дитячих садках, у зв'язку з поверненням цих закладів до своєї діяльності;

переселенці, котрі вже проживають в орендованому житлі, та їм загрожує виселення і не мають іншої альтернативи, окрім як переселитись у місця тимчасового проживання;

новоприбулі переселенці, (до 1-го року в момент реєстрації у проєкті), котрі не бажають проживати в місцях тимчасового проживання.

Як подати заявку на допомогу

Долучитися до програми з надання допомоги на оренду житла можуть громадяни, заповнивши анкету за посиланням.

Організатори зазначають, що заповнення гугл-форми є обов'язковим етапом подання заявки, однак не є гарантією надання допомоги.

"Заповнення анкети не є гарантією участі! Якщо ви проходите по умовам - з Вами додатково зв'яжуться!", — додали в УВКБ ООН Дніпропетровської області.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів відновили запис в чергу на оформлення грошової допомоги від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат у близько 4 тис. гривень для жителів та переселенців у Чернігові.

Також ми писали, що частині громадян України місцева влада планує надати суттєву грошову підтримку у підготовці до нового опалювального сезону. В рамках відповідної програми вразливі категорії населення отримають допомогу у вигляді твердого палива чи грошей його купівлю.