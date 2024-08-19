Грошова допомога — в одному з міст стартували виплати у 3,6 тис. грн на три місяці

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українців запрошують подавати заявки на грошову допомогу у 3,6 тис. гривень на три місяці поспіль. Для цього потрібно належати до вразливих категорій громадян та мати невисокий дохід.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram-каналі.

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Як зазначається, заявки на виплати в рамках програми багатоцільової грошової допомоги від ООН можуть подавати громадяни у Запоріжжі.

Для цього потрібно бути:

внутрішньо переміщеною особою (ВПО), яка перемістилася протягом останніх шести місяців в межах країни;

громадянином, який повернувся на своє місце постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії від 24 лютого 2022-го.

Окрім того, необхідно належати до вразливих категорій громадян та мати невисокий дохід:

у родині є лише один з батьків (батько/мати) з одним чи кількома неповнолітніми дітьми чи особами похилого віку (більше 55 років);

сім'ю очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (більше 55 років) або громадянин похилого віку з однією дитиною/неповнолітніми дітьми;

родина має одну/кілька осіб з особливими потребами (є інвалідність, хронічні захворювання).

сім'я не отримувала раніше грошову допомогу від міжнародних організацій;

дохід менший за 5,4 тис. гривень на члена родини.

Розмір фіндопомоги та як отримати

Розмір фінансової допомоги становить 3,6 тис. гривень на особу. Виплати обіцяють здійснювати протягом трьох місяців. Тобто загальна сума, яку отримає кожен член родини, становитиме 10,8 тис. гривень.

Для запису у чергу на реєстрацію на участь в грошовій програмі УВКБ ООН в м. Запоріжжя потрібно:

заповнити гугл-форму за посиланням.

зателефонувати за номером: 063 182 68 96.

Реєстрація відбувається тільки за попереднім записом, живої черги немає.

"Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від УВКБ ООН, ви не можете бути зараховані на грошову допомогу 3600 грн/особа/місяць від УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.

Також ми писали, що в одному з регіонів відновили запис в чергу на оформлення грошової допомоги до 4 тис. гривень. Йдеться про надання виплат у близько для жителів вразливих категорій та переселенців.