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Виплати у близько 4 тис. грн — стартувала реєстрація на нову допомогу

16 серпня 2024 13:15
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога у серпні — українці можуть оформити виплати у близько 4 тис. гривень
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В одному з регіонів відновили запис в чергу на оформлення грошової допомоги від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат у близько 4 тис. гривень для жителів та переселенців у Чернігові.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram-каналі.

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Там зазначають, що заявки на електронну чергу на програму багатоцільової грошової допомоги від ООН у Чернігові можуть подавати тільки деякі категорії громадян:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах країни;
  • громадяни, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 року.

Також потрібно мати хоча б один із критеріїв вразливості:

  • сім'я має тільки одного з батьків (батько/мати) з одним або кількома неповнолітніми дітьми або з особами похилого віку (від 55 років);
  • сім'я, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи неповнолітніми дітьми;
  • родини з однією/кількома особами з особливими потребами (мають інвалідність, хронічні захворювання).

Заявки можна подавати за особливих умов:

  • якщо родина не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій;
  • дохід менший за 5,4 тис. грн на члена родини.

Розмір фінансової допомоги та як отримати

Сума допомоги становить 3,6 тис. гривень на особу. Виплати будуть здійснюватися протягом трьох місяців.

Тобто загальна сума, яку отримає кожен член родини, буде становити 10,8 тис. гривень.

Змінено адресу пункту реєстрації: м.Чернігів, вул.Гетьмана Полуботка, 17.
 
Інформаційна підтримка та можливість поставити питання можна за посиланням.

Також працює гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Що ще варто знати

Нагадаємо, частині громадян України місцева влада планує надати суттєву грошову підтримку у підготовці до нового опалювального сезону. В рамках відповідної програми вразливі категорії населення отримають допомогу у вигляді твердого палива чи грошей його купівлю.

Також ми писали, що українців можуть позбавити популярної соціальної допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це може статися за результатом перевірки нових адрес, де проживають переселенці.

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