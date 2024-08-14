Грошова допомога — де українці можуть отримати по 6 тис. грн на підготовку до зими

Підготовка до зими — частині українців дадуть по 6 тис. гривень
Частині громадян України місцева влада планує надати суттєву грошову підтримку у підготовці до нового опалювального сезону. В рамках відповідної програми, вразливі категорії населення отримають допомогу у вигляді твердого палива чи грошей його купівлю.
Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної державної адміністрації.
Хто і де отримає грошову допомогу на новий опалювальний сезон
За словами першого заступника голови Запорізької обласної держадміністрації Руслана Мовчана, на Запоріжжі мешкає близько 53 тисяч громадян, які потребують фінансової підтримки у підготовці до нового опалювального сезону 2024-2025. Особливу увагу приділять двом районам, які найбільше постраждали від російської агресії.
У зв'язку з цим влада почала проводити переговори з міжнародними організаціями, які могли б забезпечити таку підтримку громадянам.
"Наше завдання — полегшити проходження опалювального сезону для максимальної кількості населення. Особливу увагу приділяємо районам, які найбільше постраждали внаслідок війни – Василівському та Пологівському", — наголосив посадовець Запорізької ОДА.
Як отримати та розміри допомоги
В адміністрації зазначили, що попередньо допомогу на опалювальний сезон українці можуть отримати у такій формі:
- безпосередньо у вигляді твердого палива;
- у вигляді грошової допомоги на його купівлю.
Громадяни зможуть отримати таку допомогу на зиму, звернувшись до Пенсійного фонду України (ПФУ) для оформлення субсидії, зокрема на придбання твердого палива.
У середньому розмір такої матеріальної допомоги становитиме 6 тис. гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Пенсійний фонд у серпні 2024 року почне призначати та надавати низку нових виплат, які раніше нараховували громадянам органи соціального захисту населення. В рамках нових повноважень він почне призначати та здійснювати виплати, зокрема особам за особливі та трудові заслуги перед Батьківщиною, за спеціальні умови роботи.
Також ми писали, що в Україні влада має намір змінити правила у нарахуванні соціальної допомоги. Зокрема, планують скоротити кількість соцвиплат і відмовитись від прожиткового мінімуму.
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