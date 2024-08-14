Грошова допомога — де українці можуть отримати по 6 тис. грн на підготовку до зими

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Частині громадян України місцева влада планує надати суттєву грошову підтримку у підготовці до нового опалювального сезону. В рамках відповідної програми, вразливі категорії населення отримають допомогу у вигляді твердого палива чи грошей його купівлю.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної державної адміністрації.

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За словами першого заступника голови Запорізької обласної держадміністрації Руслана Мовчана, на Запоріжжі мешкає близько 53 тисяч громадян, які потребують фінансової підтримки у підготовці до нового опалювального сезону 2024-2025. Особливу увагу приділять двом районам, які найбільше постраждали від російської агресії.

У зв'язку з цим влада почала проводити переговори з міжнародними організаціями, які могли б забезпечити таку підтримку громадянам.

"Наше завдання — полегшити проходження опалювального сезону для максимальної кількості населення. Особливу увагу приділяємо районам, які найбільше постраждали внаслідок війни – Василівському та Пологівському", — наголосив посадовець Запорізької ОДА.

Як отримати та розміри допомоги

В адміністрації зазначили, що попередньо допомогу на опалювальний сезон українці можуть отримати у такій формі:

безпосередньо у вигляді твердого палива;

у вигляді грошової допомоги на його купівлю.

Громадяни зможуть отримати таку допомогу на зиму, звернувшись до Пенсійного фонду України (ПФУ) для оформлення субсидії, зокрема на придбання твердого палива.

У середньому розмір такої матеріальної допомоги становитиме 6 тис. гривень.

Документи на надання допомоги. Джерело: Запорізька ОВА

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд у серпні 2024 року почне призначати та надавати низку нових виплат, які раніше нараховували громадянам органи соціального захисту населення. В рамках нових повноважень він почне призначати та здійснювати виплати, зокрема особам за особливі та трудові заслуги перед Батьківщиною, за спеціальні умови роботи.

Також ми писали, що в Україні влада має намір змінити правила у нарахуванні соціальної допомоги. Зокрема, планують скоротити кількість соцвиплат і відмовитись від прожиткового мінімуму.