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Учитывают уязвимость и доход — где выплачивают 3,6 тыс. грн три месяца подряд

19 августа 2024 13:14
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь — в одном из городов стартовали выплаты в 3,6 тыс. грн на три месяца
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцев приглашают подавать заявки на денежную помощь в 3,6 тыс. гривен на три месяца подряд. Для этого нужно относиться к уязвимым категориям граждан и иметь невысокий доход.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram-канале.

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Как отмечается, заявки на выплаты в рамках программы многоцелевой денежной помощи от ООН могут подавать граждане в Запорожье.

Для этого нужно быть:

  • внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), переместившимся в течение последних шести месяцев в пределах страны;
  • гражданином, вернувшимся на свое место постоянного жительства после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.

Кроме того, необходимо относиться к уязвимым категориям граждан и иметь невысокий доход:

  • в семье есть только один из родителей (отец/мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или пожилыми людьми (более 55 лет);
  • семью возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (более 55 лет) или гражданин преклонных лет с одним ребенком/несовершеннолетними детьми;
  • семья имеет одного/несколько человек с особыми потребностями (есть инвалидность, хронические заболевания).
  • семья не получала ранее денежную помощь от международных организаций;
  • доход менее 5,4 тыс. гривен на члена семьи.

Размер финпомощи и как получить

Размер финансовой помощи составляет 3,6 тыс. гривен на человека. Выплаты обещают производить в течение трех месяцев. То есть, общая сумма, которую получит каждый член семьи, будет составлять 10,8 тыс. гривен.

Для записи в очередь на регистрацию на участие в денежной программе УВКБ ООН в г. Запорожье требуется:

  • заполнить гугл-форму по ссылке.
  • позвонить по телефону: 063 182 68 96.

Регистрация производится только по предварительной записи, живой очереди нет.

"Если вы были зачислены на финансовую помощь в размере 2220 грн/чел./месяц от УВКБ ООН, вы не можете быть зачислены на денежную помощь 3600 грн/чел./месяц от УВКБ ООН. Это один и тот же вид помощи", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.

Также мы писали, что в одном из регионов возобновили запись в очередь на оформление пособия до 4 тыс. гривен. Речь идет о предоставлении выплат у близко для жителей уязвимых категорий и переселенцев.

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