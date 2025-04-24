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ВПО виплачуватимуть нову допомогу — хто отримає 8 тис. гривень

24 квітня 2025 13:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Виплати ВПО — як отримати 8 тис. гривень допомоги за переїзд у 2025 році
Жінка з коробкою та дитиною на руках. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Держава у 2025 році виплачуватиме кошти громадянам, якщо вони знайдуть житло та переїдуть на підконтрольну територію України. Виплатами забезпечуватимуть жителів однієї з територіальних громад у Луганській області. 

Про це йдеться у повідомленні Луганської обласної військової адміністрації (ОВА). 

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Фінансову підтримку надаватимуть українцям з Кремінської громади, якщо вони після переїзду знайдуть собі роботу в новому місті чи селі. Їм допоможуть покрити витрати на:

  • транспортування майна;
  • оренду житла.

Зазначається, що програма з підтримки українців має дві частини. Так, людям виплачуватимуть:

  • 3 тис. гривень — щоби покрити витрати на переїзд та перевезення речей;
  • 5 тис. гривень — на оплату за перший місяць проживання у квартирі чи будинку, якщо в людини є офіційний договір про оренду житла та підтверджувальні документи.

Як зареєструватися та отримати виплати

Компенсацію виплачуватимуть за наступних умов:

  • людина підписала договір на оренду, зареєструвала документ в податковій службі/ПФУ або завірила його в нотаріуса;
  • має квитанцію про оплату.

Програма є актуальною для представників вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Кремінської громади. Це:

  • ветерани війни та члени їхніх родин, сім'ї захисників України, які загинули або померли;
  • багатодітні та малозабезпечені сім'ї;
  • опікуни та названі батьки;
  • непрацевлаштовані випускники та студенти. 

Отримати виплати можна після подачі заяви та деяких довідок:

  • що підтверджують особу, статус ВПО;
  • про належність до певної категорії;
  • банківські реквізити для нарахування допомоги. 

Дізнатися більше деталей громадяни зможуть, якщо зателефонують за номером: 095 820 71 24.

Раніше ми розповідали, що Данська агенція з міжнародного розвитку надає фінансову підтримку українцям з однієї області. Грошима забезпечуються люди, яким потрібно розв'язати базові потреби. Дізнавайтесь також, які зміни очікують на ВПО з 1 липня 2025 року. 

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