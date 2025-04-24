Виплати ВПО — як отримати 8 тис. гривень допомоги за переїзд у 2025 році

ВПО виплачуватимуть нову допомогу — хто отримає 8 тис. гривень
Держава у 2025 році виплачуватиме кошти громадянам, якщо вони знайдуть житло та переїдуть на підконтрольну територію України. Виплатами забезпечуватимуть жителів однієї з територіальних громад у Луганській області.
Про це йдеться у повідомленні Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).
Кому виплатять гроші та про які суми йдеться
Фінансову підтримку надаватимуть українцям з Кремінської громади, якщо вони після переїзду знайдуть собі роботу в новому місті чи селі. Їм допоможуть покрити витрати на:
- транспортування майна;
- оренду житла.
Зазначається, що програма з підтримки українців має дві частини. Так, людям виплачуватимуть:
- 3 тис. гривень — щоби покрити витрати на переїзд та перевезення речей;
- 5 тис. гривень — на оплату за перший місяць проживання у квартирі чи будинку, якщо в людини є офіційний договір про оренду житла та підтверджувальні документи.
Як зареєструватися та отримати виплати
Компенсацію виплачуватимуть за наступних умов:
- людина підписала договір на оренду, зареєструвала документ в податковій службі/ПФУ або завірила його в нотаріуса;
- має квитанцію про оплату.
Програма є актуальною для представників вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Кремінської громади. Це:
- ветерани війни та члени їхніх родин, сім'ї захисників України, які загинули або померли;
- багатодітні та малозабезпечені сім'ї;
- опікуни та названі батьки;
- непрацевлаштовані випускники та студенти.
Отримати виплати можна після подачі заяви та деяких довідок:
- що підтверджують особу, статус ВПО;
- про належність до певної категорії;
- банківські реквізити для нарахування допомоги.
Дізнатися більше деталей громадяни зможуть, якщо зателефонують за номером: 095 820 71 24.
Раніше ми розповідали, що Данська агенція з міжнародного розвитку надає фінансову підтримку українцям з однієї області. Грошима забезпечуються люди, яким потрібно розв'язати базові потреби. Дізнавайтесь також, які зміни очікують на ВПО з 1 липня 2025 року.
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