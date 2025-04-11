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Субсидія на оренду житла — ВПО попередили про зміни

11 квітня 2025 17:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Житло для ВПО — як переселенці оформлюватимуть субсидію на оренду у 2025 році
Люди на пероні вокзалу. Фото: Мінреінтеграції
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Кабмін України змінив умови надання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) субсидії на оплату вартості оренди житла. Зміни торкнуться й компенсацій податку на доходи фізосіб або єдиного податку та військового збору власникам житла, які здають його в оренду переселенцям.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За інформацією Мельничука, уряд дозволив здавати в оренду кімнати у квартирах та у приватних будинках. Доєднатися до експериментального проєкту відтепер можуть власники житлових приміщень, незалежно від форми власності. 

Також уряд визначився з обов'язковим платежем, який має внести винаймач житла. Розмір становитиме 20%, якщо перевищений рівень доходу на кожну особу зі складу домогосподарства розміром у два прожиткових мінімуми.

"Передбачено призначення субсидії на оренду житла на шість місяців, а на наступний шестимісячний період — продовження виплати автоматично, після перевірки відповідного права внутрішньо переміщених осіб на надання їм субсидій на оренду житла тощо", — йдеться у повідомленні Мельничука. 

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати додаткові кошти на оренду житла від УВКБ ООН. Скористатися підтримкою можуть громадяни з п'яти областей. 

Також ми розповідали, що деяким ВПО доведеться повернути державі гроші. Це стосується людей, які не мали права на держвиплати, але отримували кошти. 

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