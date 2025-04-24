Выплаты ВПЛ — как получить 8 тыс. гривен помощи за переезд в 2025 году

Женщина с коробкой и ребенком на руках. Фото: УНИАН

Государство в 2025 году будет выплачивать средства гражданам, если они найдут жилье и переедут на подконтрольную территорию Украины. Выплатами будут обеспечивать жителей одной из территориальных громад в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении Луганской областной военной администрации (ОВА).

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Финансовую поддержку будут оказывать украинцам из Кременской громады, если они после переезда найдут себе работу в новом городе или селе. Им помогут покрыть расходы на:

транспортировку имущества;

аренду жилья.

Отмечается, что программа по поддержке украинцев состоит из двух частей. Так, людям будут выплачивать:

3 тыс. гривен — чтобы покрыть расходы на переезд и перевозку вещей;

— чтобы покрыть расходы на переезд и перевозку вещей; 5 тыс. гривен — на оплату за первый месяц проживания в квартире или доме, если у человека есть официальный договор об аренде жилья и подтверждающие документы.

Как зарегистрироваться и получить выплаты

Компенсацию будут выплачивать при следующих условиях:

человек подписал договор на аренду, зарегистрировал документ в налоговой службе/ПФУ или заверил его у нотариуса;

имеет квитанцию об оплате.

Программа актуальна для представителей уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Кременской громады. Это:

ветераны войны и члены их семей, семьи защитников Украины, которые погибли или умерли;

многодетные и малообеспеченные семьи;

опекуны и приемные родители;

нетрудоустроенные выпускники и студенты.

Получить выплаты можно после подачи заявления и некоторых справок:

подтверждающих личность, статус ВПЛ;

о принадлежности к определенной категории;

банковские реквизиты для начисления помощи.

Узнать больше деталей граждане смогут, если позвонят по телефону: 095 820 71 24.

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