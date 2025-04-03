Виплати від Данії — як українцям отримати до 54 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці в одному з регіонів зможуть отримати грошову допомогу завдяки фінансуванню від Данського агентства міжнародного розвитку. Гроші можна буде витратити на різноманітні першочергові потреби.

Про це йдеться у повідомленні організаторів.

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Умови програми допомоги від Данії

Виплати від гуманітарної організації "Лампа", що співпрацює з Данською радою у справах біженців, зможуть отримати громадяни, які мешкають у низці громад Чернігівської області.

"Повідомляємо про попередню реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для мешканців наступних сіл: с. Гірськ, с. Гута-Студенецька, с. Тихоновичі та с. Жовідь Сновської громади Чернігівської області", — йдеться у повідомленні.

За програмою, використати багатоцільову грошову допомогу можна буде на першочергові потреби: продукти, медикаменти, комунальні послуги.

Долучитися до програми допомоги зможуть громадяни, які належать до таких категорій:

домогосподарство очолює одна особа віком від 55 років, яка виховує щонайменше одну дитину;

у складі родини є особи з інвалідністю.

Сума допомоги та як зареєструватися

Розмір допомоги становить 10,8 тис. грн на кожного члена родини. Максимально можна отримати виплати п'ятьом людям, тобто не більше 54 тис. грн.

Членами домогосподарства можуть вважатися:

дружина/чоловік;

діти до 23 років;

батьки голови домогосподарства;

дідусь і бабуся, якщо перебувають на утриманні.

Люди поза цим переліком у складі домогосподарства можуть подати заявку окремо. Реєструватися може лише одна людина від домогосподарства.

Подавати заявки можна до 6 квітня 2025 року.

З-поміж зареєстрованих ті, хто підпадає під визначені категорії, зможуть отримати СМС-запрошення на фізичну реєстрацію.

Попередньо подати заявку можна, заповнивши спеціальну форму.

"Зверніть увагу! Ми не збираємо дані банківських карток, рахунків чи будь-яку конфіденційну фінансову інформацію. Реєстрація не гарантує отримання допомоги", — зауважують організатори.

Уточнити інформацію з приводу надання допомоги можна за такими контактами у будні:

0 (800) 33-60-13;

38 (067) 131-69-80;

38 (050) 051-14-07.

Нагадаємо, українці в кількох регіонах можуть отримати до 3 тис. євро фінансової допомоги від гуманітарної організації Help — Hilfe zur Selbsthilfeі. Гроші можна буде витратити на відновлення або розвиток бізнесу.

Також ми повідомляли, що громадянам у Сумській області, в яких житло пошкоджене через ворожі атаки, нададуть ваучери на 16 тис. грн. Таку суму дозволяється витратити на купівлю будматеріалів.