Для ВПО в Україні підготували зміни — що станеться 1 липня

Чоловік тримає дитину за руку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні оновлять правила реєстрації та взаємодії з державними сервісами. Зміни запрацюють влітку – з 1 липня.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №376.

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До яких змін готуватися ВПО

Так, для переселенців побільшає послуг, які можна буде отримати на порталі Дія. Наприклад, вони зможуть:

повідомляти, що їм більше не потрібна довідка ВПО;

повідомляти про свій переїзд;

реєструвати виїзд за кордон на постійне проживання;

підтверджувати повернення додому;

попереджати про інші зміни, які можуть вплинути на статус ВПО.

Також переселенці повинні будуть реєструвати свою нову адресу, якщо поїдуть в інше місто лікуватися на понад 15 днів. Змінити реєстрацію можна впродовж 60 днів, а якщо цього не зробити — статус ВПО можуть скасувати.

Крім того, отримати довідку ВПО зможуть військові, якщо вони:

зареєстровані або фактично проживали на окупованих територіях чи в зонах бойових дій;

втратили житло внаслідок війни, обстрілів або терактів.

Зміни чекають і на громадян, які вирішать відмовитися від статусу переселенця. Уряд, зокрема, доповнив перелік причин, на підставі яких ВПО можуть отримати відповідне рішення:

фіктивна адреса — якщо людина фактично не проживає за вказаною адресою;

перебування за кордоном понад 90 днів без поважних причин.

При цьому, коли людина повернеться на Батьківщину, то зможе відновити статус ВПО, якщо захоче. Для цього їй треба ще раз подати заявку через ЦНАП або Дію.

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