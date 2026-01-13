Виплати ВПО — коли держава може змусити повернути гроші

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) виплачується громадянам виключно за відповідності низки критеріїв, передбачених законодавством. У випадках, коли органи контролю з'ясували неправомірність виплат вже після їх нарахування, кошти стягують "заднім числом" через суд.

Про це розповідають експерти БФ "Право на захист" у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Коли держава змушує повернути виплати ВПО

Заборона на подвійні виплати для ВПО

Юристи проаналізували найпоширеніші ситуації та судові спори щодо внутрішньо переміщених осіб. Одна зі справ, коли з переселенця стягнули виплачені кошти, стосується нарахування подвійних виплат для ВПО. Отримувач подав заявку на себе та дітей, а паралельно одна дитина оформила виплати окремо. Кошти нараховували на одну й ту ж дитину двічі тривалий час.

Суд визнав одержувача винним у надмірному нарахуванні виплат і постановив повернути виплачену суму. У такому випадку громадянин був зобов’язаний поінформувати орган соцзахисту про такі обставини.

Виїзд за кордон та отримання виплат

Ще одна судова справа стосується виплати 10 тис. грн допомоги отримувачу, який перебував за кордоном понад дозволений термін. Громадянин мав повідомити про зміну місця проживання, однак цього не зробив. Лише під час верифікації виявили, що людина не живе в Україні. Чоловіка суд змусив повернути надміру виплачену суму допомоги.

Отримання виплат, попри наявність власного житла

Суд зобов'язав переселенця повернути виплачені кошти, оскільки було виявлено, що має у власності житло поза межами територій бойових дій, а площа перевищує норму, що передбачає право на допомогу. Факт наявності нерухомості було виявлено після верифікації. Суд ухвалив, що подання неповних/недостовірних даних є підставою для повернення грошей державі.

Кому передбачена допомога на проживання ВПО у 2026 році

За інформацією Пенсійного фонду, у 2026 році виплати ВПО продовжать ще на шість місяців, якщо середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства не перевищує чотири прожиткові мінімуму для непрацездатних осіб.

У січні показник зріс до 2 595 грн. З огляду на це, максимальний дохід для отримання допомоги становить 10,38 тис. грн. Також необхідно мати категорію вразливості.

Розмір допомоги ВПО цьогоріч не змінився:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших дорослих осіб — 2 тис. грн

Раніше ми писали, що у новому році змінилися умови надання виплат на проживання переселенцям. Вони пов'язані зі зростанням прожиткового мінімуму.

Також ми писали, що в країні реалізують програму грошових компенсацій за житло, втрачене в окупації. На виплати зможуть розраховувати переселенці.