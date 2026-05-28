Головна Фінанси ВПО отримають гроші одразу за кілька місяців: треба встигнути подати заяву

Дата публікації: 28 травня 2026 20:36
ВПО дадуть гроші одразу за пів року: кому поновлять виплати
Люди на вулиці, гроші та картка в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі категорії українців можуть отримати виплати "заднім числом", тобто за кілька попередніх місяців. Йдеться про виплати на проживання для ВПО, яким строк подання заяв продовжили до 1 червня 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "ВПО України".

Хто може отримати гроші 

Нові правила стосуються родин, які загалом втратили право на допомогу через перевищення доходу, але окремі члени сім’ї все ще можуть претендувати на виплати.

Серед них:

  • діти;
  • пенсіонери;
  • непрацездатні особи.

Які правила діють для дітей

Для дітей встановлено особливі умови. Допомогу можуть отримати:

  • діти до 6 років;
  • у деяких випадках — до 7-8 років;
  • діти від 6 до 18 років.

При цьому:

  • форма навчання значення не має;
  • виплати можуть призначити незалежно від місця проживання;
  • головна умова для старших дітей — проживання у зоні бойових дій або навчання за місцем фактичного проживання.

За які місяці нарахують допомогу

Дітям допомогу рахуватимуть з 1 лютого 2026 року, якщо родина встигне звернутися  до 1 червня.

Якщо заява буде подана пізніше:

  • виплати призначать лише з місяця звернення;
  • гроші за попередній період не компенсують.

Пенсіонери та непрацездатні особи, які раніше втратили право на допомогу, знову можуть її оформити. 

Якщо вони звернуться до 1 червня 2026 року:

  • допомогу нарахують з 1 січня 2026 року;
  • виплати прийдуть одразу за кілька місяців.

Якщо після 1 червня — гроші призначатимуть лише з дати звернення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, які тарифи та ліміти для пенсіонерів діятимуть в Ощадбанку з 1 червня. Плата не стягуватиметься при відкритті або випуску іменних карток, знятті готівки у мережі Ощадбанку, розрахунках через мобільний застосунок. Також передбачені ліміти за картою до 100 000 грн на зняття готівки та перекази іншим фізособам.

Також Новини.LIVE писали, які обмеження на обмін валют у "Приват 24" у червні. Для безготівкового придбання валюти шляхом переказу встановлено ліміт у 50 000 грн.  При замовленні валюти через банківську касу дозволять 100 000 грн на день. Не зможуть обміняти валюту власники карт, термін дії яких добіг кінця.

виплати ВПО соціальна допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
