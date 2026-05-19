Виплати на проживання для переселенців: кому з червня платитимуть від 2000 до 3000 гривень

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) продовжують отримувати фінансову допомогу від держави. Виплати залишаються незмінними: 300 гривень отримують особи з інвалідністю та діти, а по 2000 гривень платять іншим особам. Саме такі суми надходитимуть громадянам у червні.

Виплати на проживання ВПО у червні

Виплати на проживання для внутрішньо-переміщених осіб — це гарантована урядом підтримка, зазначається на сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Грошові виплати передбачені для людей, які, через повномасштабну війну, втратили свої домівки, і найбільше потребують підтримки.

З 1 листопада 2023 року фінансову допомогу надають на пів року на сім'ю. Програма підтримки періодично продовжується. Наразі вона діє з лютого 2026 року. На виплати можуть претендувати лише нйбільш вразливі категорії ВПО:

люди з інвалідністю І — ІІІ групи;

сім'ї з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років);

сім'ї, які складаються лише з непрацездатних осіб тощо.

Щомісячні виплати нараховують одному з членів сім'ї (уповноваженій особі) з розрахунку на кожного члена родини:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

для інших осіб — 2000 гривень.

Як подати заяву на виплати

Держдопомога надається на підставі довідки, яка підтверджує статус ВПО. Заява на отримання такого статусу подається повнолітніми людьми та підлітками (14–18 років) особисто. А діти, яким ще не виповнилося 14 років, недієздатні особи або люди, що мають обмежену дієздатність, можуть зробити це через законного представника.

Заяву на отримання довідки ВПО українці можуть подавати двома способами:

онлайн за допомогою електронних послуг у мобільному застосунку Дія або на вебпорталі;

особисто, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг, департаменту соцзахисту населення, представників місцевої влади.

При цьому уряд у квітні 2025 року ухвалив нові правила (постанова №376) та змінив порядок, за яким ВПО оформлюють та отримують довідку. Тепер на порталі Дія можна повідомити про зміну обставин онлайн:

відмова від довідки ВПО;

переїзд на нове місце проживання чи тимчасове перебування;

виїзд в іншу країну на постійне місце проживання;

повернення додому (до покинутого раніше житла);

інші причини (з поясненням підстав).

Ще, якщо людина змушена поїхати лікуватися в іншу громаду більш ніж на 15 днів, вона теж може право отримати довідку переселенця.

Як повідомляли Новини.LIVE, до 1 червня допомогу зможуть оформити діти ВПО та непрацездатні особи. Якщо подати заяву до цієї дати, виплати призначать з 1 лютого, тобто заднім числом. При цьому фінпідтримку цим категоріям ВПО призначать на 30 місяців

Також Новини.LIVE писали про збільшену фіндопомогу від УВКБ ООН. Так, постраждалі від війни українці отримуватимуть по 12 300 гривень. Допомога розрахована на 3 місяці.