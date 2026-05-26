Ощадбанк оприлюднив актуальні тарифи та ліміти для пенсіонерів у червні

Ощадбанк розповів про тарифи та ліміти для пенсіонерів у червні
Держфінустанова "Ощадбанк" пропонує прозорі умови обслуговування для пенсіонерів, за якими базові операції є абсолютно безкоштовними, а додаткові сервіси обходяться на більш вигідних умовах. Відомо, які діятимуть тарифи, ліміти та умови зняття готівки без комісії для людей похилого віку у червні 2026 року.
Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.
Актуальні тарифи та ліміти в Ощадбанку у червні
За інформацією держфінустанови, для власників пенсійних карт передбачені лояльні умови обслуговування, а тому за основні банківські операції або не стягують плату, або діють вигідні пропозиції.
У червні 2026 року загальні тарифи на пенсійні картки будуть наступні:
- Відкриття та випуск іменної картки — плата не стягується;
- Поповнення через мережу Ощадбанк з карткою — безплатно;
- Здійснення поповнення без карти (за номером) — 1% від суми;
- Зняття готівкових коштів у мережі Ощадбанк — безкоштовно;
- Видача готівки через інші банкомати — безплатно в сумі до 10 000 грн на місяць, і 1% від суми + 5 грн більш ніж ліміт;
- Розрахунки через мобільний застосунок та портал "Ощад24/7" — безкоштовно;
- Платежі на карти Ощадбанку за номером телефону — 3 грн за одну операцію;
- Нарахування на карти інших банків — 0,5% від суми через мобільний застосунок;
- За поповнення номера мобільного телефону — 3 грн за одну операцію;
- Плата за сповіщення через SMS і Viber — 15 та 10 грн.
Окрім того, в Ощадбанку можна оформити пенсійні депозити за картою, що передбачає 3–6% доходу. Нарахування відсотків відбуватиметься щомісяця.
Також передбачені ліміти за картою за правилами Національного банку України (НБУ) для всіх банківських рахунків:
- 100 000 грн — на зняття готівки в день;
- 100 000 грн — на перекази на карти інших фізосіб на місяць.
Як відкрити пенсійну картку в Ощадбанку
За інформацією фінустанови, повноцінне відкриття пенсійного рахунку онлайн неможливе, а вимагає особистого візиту для верифікації громадянина.
Щоб отримати пенсійну картку, потрібно передусім перевірити страховий стаж. Для цього треба зайти в особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду та звірити всі дані. Також треба підготувати наступні документи:
- заяву на відкриття рахунку;
- оригінал і копії паспорта та ідентифікаційного коду;
- документи, що підтверджують трудовий стаж (трудова книжка, документи про освіту, довідка з військкомату тощо);
- документи з підтвердженням наявності права на будь-які пільги;
- два фото розміром 4×6.
Для того, щоб отримати допомогу від працівників Ощаду у цьому питанні, можна скористатися послугою "Зворотний зв'язок".
Раніше Новини.LIVE повідомляли, чому потрібно перевипустити карти Ощадбанку до 30 червня. Клієнти можуть не чекати цієї дати, а одразу звернутися до відділення. Зокрема, це можна зробити за довіреністю. Така вимога особливо актуальна для тих, хто нині перебуває за кордоном.
Ще Новини.LIVE писали, які діятимуть ліміти на перекази в мобільному застосунку "Ощад24/7" у червні. Зокрема, у нічний час клієнти не зможуть відправляти певні суми на інші картки. Йдеться про заборону на операції, вищі за 10 000 грн. Це пов'язано із заходами безпеки.