Ощадбанк розповів про тарифи та ліміти для пенсіонерів у червні

Ощадбанк розповів про тарифи та ліміти для пенсіонерів у червні

Дата публікації: 26 травня 2026 06:01
Ощадбанк оприлюднив актуальні тарифи та ліміти для пенсіонерів у червні
Жінка похилого віку, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" пропонує прозорі умови обслуговування для пенсіонерів, за якими базові операції є абсолютно безкоштовними, а додаткові сервіси обходяться на більш вигідних умовах. Відомо, які діятимуть тарифи, ліміти та умови зняття готівки без комісії для людей похилого віку у червні 2026 року.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку

Актуальні тарифи та ліміти в Ощадбанку у червні

За інформацією держфінустанови, для власників пенсійних карт передбачені лояльні умови обслуговування, а тому за основні банківські операції або не стягують плату, або діють вигідні пропозиції. 

У червні 2026 року загальні тарифи на пенсійні картки будуть наступні:

  1. Відкриття та випуск іменної картки — плата не стягується;
  2. Поповнення через мережу Ощадбанк з карткою — безплатно;
  3. Здійснення поповнення без карти (за номером) — 1% від суми;
  4. Зняття готівкових коштів у мережі Ощадбанк — безкоштовно;
  5. Видача готівки через інші банкомати — безплатно в сумі до 10 000 грн на місяць, і 1% від суми + 5 грн більш ніж ліміт;
  6. Розрахунки через мобільний застосунок та портал "Ощад24/7" — безкоштовно;
  7. Платежі на карти Ощадбанку за номером телефону — 3 грн за одну операцію;
  8. Нарахування на карти інших банків — 0,5% від суми через мобільний застосунок;
  9. За поповнення номера мобільного телефону — 3 грн за одну операцію;
  10. Плата за сповіщення через SMS і Viber — 15 та 10 грн.

Окрім того, в Ощадбанку можна оформити пенсійні депозити за картою, що передбачає 3–6% доходу. Нарахування відсотків відбуватиметься щомісяця.

Також передбачені ліміти за картою за правилами Національного банку України (НБУ) для всіх банківських рахунків: 

  • 100 000 грн — на зняття готівки в день;
  • 100 000 грн — на перекази на карти інших фізосіб на місяць.

Як відкрити пенсійну картку в Ощадбанку

За інформацією фінустанови, повноцінне відкриття пенсійного рахунку онлайн неможливе, а вимагає особистого візиту для верифікації громадянина. 

Щоб отримати пенсійну картку, потрібно передусім перевірити страховий стаж. Для цього треба зайти в особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду та звірити всі дані. Також треба підготувати наступні документи:

  • заяву на відкриття рахунку;
  • оригінал і копії паспорта та ідентифікаційного коду;
  • документи, що підтверджують трудовий стаж (трудова книжка, документи про освіту, довідка з військкомату тощо);
  • документи з підтвердженням наявності права на будь-які пільги;
  • два фото розміром 4×6.

Для того, щоб отримати допомогу від працівників Ощаду у цьому питанні, можна скористатися послугою "Зворотний зв'язок".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чому потрібно перевипустити карти Ощадбанку до 30 червня. Клієнти можуть не чекати цієї дати, а одразу звернутися до відділення. Зокрема, це можна зробити за довіреністю. Така вимога особливо актуальна для тих, хто нині перебуває за кордоном.  

Ще Новини.LIVE писали, які діятимуть ліміти на перекази в мобільному застосунку "Ощад24/7" у червні. Зокрема, у нічний час клієнти не зможуть відправляти певні суми на інші картки. Йдеться про заборону на операції, вищі за 10 000 грн. Це пов'язано із заходами безпеки. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
