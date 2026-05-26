Ощадбанк оприлюднив актуальні тарифи та ліміти для пенсіонерів у червні

Жінка похилого віку, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" пропонує прозорі умови обслуговування для пенсіонерів, за якими базові операції є абсолютно безкоштовними, а додаткові сервіси обходяться на більш вигідних умовах. Відомо, які діятимуть тарифи, ліміти та умови зняття готівки без комісії для людей похилого віку у червні 2026 року.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

Актуальні тарифи та ліміти в Ощадбанку у червні

За інформацією держфінустанови, для власників пенсійних карт передбачені лояльні умови обслуговування, а тому за основні банківські операції або не стягують плату, або діють вигідні пропозиції.

У червні 2026 року загальні тарифи на пенсійні картки будуть наступні:

Відкриття та випуск іменної картки — плата не стягується; Поповнення через мережу Ощадбанк з карткою — безплатно; Здійснення поповнення без карти (за номером) — 1% від суми; Зняття готівкових коштів у мережі Ощадбанк — безкоштовно; Видача готівки через інші банкомати — безплатно в сумі до 10 000 грн на місяць, і 1% від суми + 5 грн більш ніж ліміт; Розрахунки через мобільний застосунок та портал "Ощад24/7" — безкоштовно; Платежі на карти Ощадбанку за номером телефону — 3 грн за одну операцію; Нарахування на карти інших банків — 0,5% від суми через мобільний застосунок; За поповнення номера мобільного телефону — 3 грн за одну операцію; Плата за сповіщення через SMS і Viber — 15 та 10 грн.

Окрім того, в Ощадбанку можна оформити пенсійні депозити за картою, що передбачає 3–6% доходу. Нарахування відсотків відбуватиметься щомісяця.

Читайте також:

Також передбачені ліміти за картою за правилами Національного банку України (НБУ) для всіх банківських рахунків:

100 000 грн — на зняття готівки в день;

100 000 грн — на перекази на карти інших фізосіб на місяць.

Як відкрити пенсійну картку в Ощадбанку

За інформацією фінустанови, повноцінне відкриття пенсійного рахунку онлайн неможливе, а вимагає особистого візиту для верифікації громадянина.

Щоб отримати пенсійну картку, потрібно передусім перевірити страховий стаж. Для цього треба зайти в особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду та звірити всі дані. Також треба підготувати наступні документи:

заяву на відкриття рахунку;

оригінал і копії паспорта та ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують трудовий стаж (трудова книжка, документи про освіту, довідка з військкомату тощо);

документи з підтвердженням наявності права на будь-які пільги;

два фото розміром 4×6.

Для того, щоб отримати допомогу від працівників Ощаду у цьому питанні, можна скористатися послугою "Зворотний зв'язок".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чому потрібно перевипустити карти Ощадбанку до 30 червня. Клієнти можуть не чекати цієї дати, а одразу звернутися до відділення. Зокрема, це можна зробити за довіреністю. Така вимога особливо актуальна для тих, хто нині перебуває за кордоном.

Ще Новини.LIVE писали, які діятимуть ліміти на перекази в мобільному застосунку "Ощад24/7" у червні. Зокрема, у нічний час клієнти не зможуть відправляти певні суми на інші картки. Йдеться про заборону на операції, вищі за 10 000 грн. Це пов'язано із заходами безпеки.