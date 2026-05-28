ВПЛ дадут деньги сразу за полгода: кому возобновят выплаты

Некоторые категории украинцев могут получить выплаты "задним числом", то есть за несколько предыдущих месяцев. Речь идет о выплатах на проживание для ВПЛ, которым срок подачи заявлений продлили до 1 июня 2026 года.

Кто может получить деньги

Новые правила касаются семей, которые в целом потеряли право на помощь из-за превышения дохода, но отдельные члены семьи все еще могут претендовать на выплаты.

Среди них:

дети;

пенсионеры;

нетрудоспособные лица.

Какие правила действуют для детей

Для детей установлены особые условия. Помощь могут получить:

дети до 6 лет;

в некоторых случаях — до 7-8 лет;

дети от 6 до 18 лет.

При этом:

форма обучения значения не имеет;

выплаты могут назначить независимо от места проживания;

главное условие для старших детей — проживание в зоне боевых действий или обучение по месту фактического проживания.

За какие месяцы начислят пособие

Детям помощь будут считать с 1 февраля 2026 года, если семья успеет обратиться до 1 июня.

Если заявление будет подано позже:

выплаты назначат только с месяца обращения;

деньги за предыдущий период не компенсируют.

Пенсионеры и нетрудоспособные лица, которые ранее потеряли право на помощь, снова могут ее оформить.

Если они обратятся до 1 июня 2026 года:

помощь начислят с 1 января 2026 года;

выплаты придут сразу за несколько месяцев.

Если после 1 июня — деньги будут назначать только с даты обращения.

