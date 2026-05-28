ВПЛ дадут деньги сразу за полгода: кому возобновят выплаты

ВПЛ получат деньги сразу за несколько месяцев: надо успеть подать заявление
Некоторые категории украинцев могут получить выплаты "задним числом", то есть за несколько предыдущих месяцев. Речь идет о выплатах на проживание для ВПЛ, которым срок подачи заявлений продлили до 1 июня 2026 года.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ОО "ВПЛ Украины".
Кто может получить деньги
Новые правила касаются семей, которые в целом потеряли право на помощь из-за превышения дохода, но отдельные члены семьи все еще могут претендовать на выплаты.
Среди них:
- дети;
- пенсионеры;
- нетрудоспособные лица.
Какие правила действуют для детей
Для детей установлены особые условия. Помощь могут получить:
- дети до 6 лет;
- в некоторых случаях — до 7-8 лет;
- дети от 6 до 18 лет.
При этом:
- форма обучения значения не имеет;
- выплаты могут назначить независимо от места проживания;
- главное условие для старших детей — проживание в зоне боевых действий или обучение по месту фактического проживания.
За какие месяцы начислят пособие
Детям помощь будут считать с 1 февраля 2026 года, если семья успеет обратиться до 1 июня.
Если заявление будет подано позже:
- выплаты назначат только с месяца обращения;
- деньги за предыдущий период не компенсируют.
Пенсионеры и нетрудоспособные лица, которые ранее потеряли право на помощь, снова могут ее оформить.
Если они обратятся до 1 июня 2026 года:
- помощь начислят с 1 января 2026 года;
- выплаты придут сразу за несколько месяцев.
Если после 1 июня — деньги будут назначать только с даты обращения.
