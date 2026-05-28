Главная Финансы ВПЛ получат деньги сразу за несколько месяцев: надо успеть подать заявление

Дата публикации 28 мая 2026 20:36
ВПЛ дадут деньги сразу за полгода: кому возобновят выплаты
Люди на улице, деньги и карта в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые категории украинцев могут получить выплаты "задним числом", то есть за несколько предыдущих месяцев. Речь идет о выплатах на проживание для ВПЛ, которым срок подачи заявлений продлили до 1 июня 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ОО "ВПЛ Украины".

Кто может получить деньги

Новые правила касаются семей, которые в целом потеряли право на помощь из-за превышения дохода, но отдельные члены семьи все еще могут претендовать на выплаты.

Среди них:

  • дети;
  • пенсионеры;
  • нетрудоспособные лица.

Какие правила действуют для детей

Для детей установлены особые условия. Помощь могут получить:

  • дети до 6 лет;
  • в некоторых случаях — до 7-8 лет;
  • дети от 6 до 18 лет.

При этом:

  • форма обучения значения не имеет;
  • выплаты могут назначить независимо от места проживания;
  • главное условие для старших детей — проживание в зоне боевых действий или обучение по месту фактического проживания.

За какие месяцы начислят пособие

Детям помощь будут считать с 1 февраля 2026 года, если семья успеет обратиться до 1 июня.

Если заявление будет подано позже:

  • выплаты назначат только с месяца обращения;
  • деньги за предыдущий период не компенсируют.

Пенсионеры и нетрудоспособные лица, которые ранее потеряли право на помощь, снова могут ее оформить.

Если они обратятся до 1 июня 2026 года:

  • помощь начислят с 1 января 2026 года;
  • выплаты придут сразу за несколько месяцев.

Если после 1 июня — деньги будут назначать только с даты обращения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие тарифы и лимиты для пенсионеров будут действовать в Ощадбанке с 1 июня. Плата не будет взиматься при открытии или выпуске именных карт, снятии наличных в сети Ощадбанка, расчетах через мобильное приложение. Также предусмотрены лимиты по карте до 100 000 грн на снятие наличных и переводы другим физлицам.

Также Новини.LIVE писали, какие ограничения на обмен валют в "Приват 24" в июне. Для безналичного приобретения валюты путем перевода установлен лимит в 50 000 грн. При заказе валюты через банковскую кассу разрешат 100 000 грн в день. Не смогут обменять валюту владельцы карт, срок действия которых подошел к концу.

 

выплаты ВПЛ социальная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
