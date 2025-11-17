Відео
Головна Фінанси ВПО отримають допомогу від UNHCR Ukraine — хто в списку

ВПО отримають допомогу від UNHCR Ukraine — хто в списку

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 13:03
Оновлено: 13:35
Виплати від UNHCR Ukraine — де ВПО можуть отримати грошову допомогу
Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

У листопаді 2025 року виплати у 10,8 тис. грн будуть доступні у ще одній громаді, що страждає від періодичних російських обстрілів. Йдеться про дію програми UNHCR Ukraine, що є представником Агентства ООН у справах біженців.

Про це анонсує пресцентр представництва у Telegram.

Читайте також:

Де можна отримати грошову допомогу від UNHCR Ukraine 

Організація відкрила реєстрацію на отримання фіндопомоги для мешканців Андріяшівської громади Сумської області. Фінпідтримкою у вигляді виплат на рівні споживчого кошика зможуть скористатися внутрішні переселенці та біженці. А саме:

  1. ВПО, які переїхали з небезпечних регіонів протягом останніх пів року.
  2. Переселенці, які повернулись на свою колишню адресу проживання після виїзду.
  3. Громадяни, які повернулися додому з-за кордону.

Важливою умовою є те, щоб заявники не отримували схожу допомогу від інших фондів за останній квартал. Також дохід не повинен перевищувати 5,4 тис. грн на одного члена сім'ї.

Потрібно мати один з критеріїв вразливості:

  • неповна сім'я з дітьми (до 18 років)/громадянами старшого віку (за 55 років);
  • родину очолюють самотні громадяни від 55 років та виховують малолітніх дітей;
  • у родині є громадяни з особливими потребами.

Як зареєструватися та розмір допомоги

Заявки на фіндопомогу приймає БФ "Право на захист", що є офіційним партнером UNHCR Ukraine, прийматиме за попереднім записом за номером телефону: 063 182 68 38.

"Запис в чергу для прийому у с. Андріяшівка на 18 листопада 2025 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Підтримку нададуть на тримісячний період: для кожного члена родини у розмірі 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на одну людину).

Раніше ми писали, чи отримають українці допомогу у розмірі 6,5 тис. грн, якщо їм виплачують базову соцдопомогу. Йдеться про кошти в рамках програми "Зимова підтримка". 

Також ми розповідали, які програми реалізує UNICEF Ukraine у 2025 році. Там зазначили, що українці отримають три види підтримки.  

виплати фінансова допомога ВПО гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
