Виплати від ЮНІСЕФ — які програми грошової допомоги реалізують у 2025 році

У 2025 році представництво провідної організації у світі, що захищає права та інтереси дітей та молоді, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)/UNICEF Ukraine, реалізує в Україні три програми грошової допомоги. Водночас не передбачене надання зимової допомоги у натуральній формі, такій як тверде паливо.

Про це йдеться на офіційному порталі організації.

Грошова допомога від ЮНІСЕФ у 10,8 тис. грн

Зокрема, передбачене надання багатоцільової грошової допомоги ЮНІСЕФ вразливим категоріям домогосподарств із дітьми, що постраждали через ескалацію війни та вимушеної евакуації.

Таких родин виявляють у співпраці з місцевими органами влади. ЮНІСЕФ раніше здійснював реєстрацію домогосподарств із дітьми у 50-кілометровій зоні від лінії фронту і користується цими даними для здійснення виплат.

Передбачається надання 10,8 тис. грн, проте не більш ніж для п'яти осіб.

"Не всі домогосподарства, що постраждали від ракетних ударів чи вимушеної евакуації, отримають допомогу від ЮНІСЕФ, оскільки деякі домогосподарства отримують допомогу від інших гуманітарних організацій, а ЮНІСЕФ, на жаль, не має ресурсів підтримати усі постраждалі домогосподарства", — пояснюють в організації.

Допомога родинам, що постраждали від обстрілів

Також кожному домогосподарству, що постраждало від обстрілів, нададуть фіндопомогу у сумі 16,7 тис. грн.

Із тими, хто може претендувати на таку фіндопомогу після обстрілів, будуть зв’язуватися спеціалісти з ведення випадку від організацій-партнерів ЮНІСЕФ для здійснення оцінки, яка визначатиме право на надання виплати.

Грошова допомога для підготовки до зими

Окрім того, восени домогосподарства з дітьми отримали грошову допомогу для підготовки до зими. Йдеться про тих, хто проживає 10-кілометровій зоні вздовж лінії фронту, а також малозабезпечені та вразливі родини, що мешкають у 10–50 кілометрах від "гарячих точок".

Виплати передбачені для областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Йдеться про суму у 19,4 тис. грн.

ЮНІСЕФ пояснює, що кошти гарантовані виключно тим, хто вже проходив реєстрацію у попередні рази, тому для виплат використовували наявну базу даних.

"У 2025 році ЮНІСЕФ більше не надає зимову допомогу у натуральній формі, такій як тверде паливо", — додали організатори.

