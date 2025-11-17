Выплаты от UNHCR Ukraine — где ВПЛ могут получить денежную помощь

Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

В ноябре 2025 года выплаты в 10,8 тыс. грн будут доступны еще в одной громаде, страдающей от периодических российских обстрелов. Речь идет о действии программы UNHCR Ukraine, которая является представителем Агентства ООН по делам беженцев.

Об этом анонсирует пресс-центр представительства в Telegram.

Где можно получить денежную помощь от UNHCR Ukraine

Организация открыла регистрацию на получение финпомощи для жителей Андрияшевской громады Сумской области. Финподдержкой в виде выплат на уровне потребительской корзины смогут воспользоваться внутренние переселенцы и беженцы. А именно:

ВПО, которые переехали из опасных регионов в течение последних полгода. Переселенцы, которые вернулись на свой прежний адрес проживания после выезда. Граждане, которые вернулись домой из-за границы.

Важным условием является то, чтобы заявители не получали похожую помощь от других фондов за последний квартал. Также доход не должен превышать 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Нужно иметь один из критериев уязвимости:

неполная семья с детьми (до 18 лет)/гражданами старшего возраста (за 55 лет);

семью возглавляют одинокие граждане от 55 лет и воспитывают малолетних детей;

в семье есть граждане с особыми потребностями.

Как зарегистрироваться и размер помощи

Заявки на финпомощь принимает БФ "Право на защиту", который является официальным партнером UNHCR Ukraine, будет принимать по предварительной записи по телефону: 063 182 68 38.

"Запись в очередь для приема в с. Андрияшевка на 18 ноября 2025 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Поддержку предоставят на трехмесячный период: для каждого члена семьи в размере 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на одного человека).

