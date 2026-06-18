Виплати для ВПО: кому нарахують по 12 300 грн на картки у червні

Люди з карткою в руках, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року в одному з прифронтових міст України, що регулярно потерпає від російських обстрілів, діє програма надання грошової допомоги, що реалізує благодійний фонд "Право на захист". У її рамках внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці зможуть оформити виплати від 10 800 до 12 300 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію фонду.

Хто і де зможе претендувати на виплати до 12 300 грн

Представники благодійного фонду "Право на захист" та Агенції ООН у справах біженців поновили прийом заявок від переселенців у місті Суми.

Благодійники нарахують на картки грошову допомогу тим, хто належить до однієї з наведених нижче категорій:

Домогосподарства, які перемістились з небезпечних територій через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію, протягом останніх 45 днів. Родини, які перемістилися через аналогічні загрози від 46 днів до пів року. Переміщені домогосподарства, які виїздили з Сум через війну за кордон (з 24 лютого 2022-го), однак повернулись додому не раніше, ніж три місяці тому, та не пізніше року тому. Родини, які залишали місто у зв'язку з воєнними діями (з 24 лютого 2022-го), однак повернулися додому не раніше, ніж три місяці тому, та не пізніше, ніж рік тому.

Важливим є соціально-економічний критерій — розмір середньомісячного доходу на одну особу не може бути вищим за 8 300 грн (для останніх трьох категорій).

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Суми допомоги та як зареєструватися у програмі

За умови відповідності громадян зі статусом переселенця чи біженця вказаним критеріям та проживання у місті Суми — вони можуть подати електронну заявку для попередньої реєстрації у програмі допомоги.

У разі відбору громадянам нарахують на картки такі суми допомоги:

по 12 300 грн — для переселенців, які переїхали за попередні 45 днів;

по 12 300 грн — для ВПО, які залишили оселі через загрози для життя від 46 днів до 6 місяців;

по 10 800 грн — для біженців, які приїхали упродовж останніх трьох місяців й не більше року тому;

по 12 300 грн — для родин, які постраждали через обстріли за попередні 45 днів.

Заповнення онлайн-форми є записом до черги до пункту збору даних, однак остаточне рішення про виплати ухвалять після особистої співбесіди з фахівцем фонду.

"Очікуйте на дзвінок Фахівці пункту опрацюють вашу анкету та зателефонують для призначення конкретного дня й часу візиту. Важливо: дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги", — йдеться у повідомленні.

Також отримати попередню консультацію чи записатись у чергу можна за номером телефону пункту в Сумах: 063 182 68 38 (у будні з 9:00 до 16:00).



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