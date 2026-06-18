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Головна Фінанси ВПО нарахують до 12 300 грн на картки: кому доступна допомога

ВПО нарахують до 12 300 грн на картки: кому доступна допомога

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Дата публікації: 18 червня 2026 13:00
Виплати для ВПО: кому нарахують по 12 300 грн на картки у червні
Люди з карткою в руках, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року в одному з прифронтових міст України, що регулярно потерпає від російських обстрілів, діє програма надання грошової допомоги, що реалізує благодійний фонд "Право на захист". У її рамках внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці зможуть оформити виплати від 10 800 до 12 300 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію фонду.

Хто і де зможе претендувати на виплати до 12 300 грн

Представники благодійного фонду "Право на захист" та Агенції ООН у справах біженців поновили прийом заявок від переселенців у місті Суми.

Благодійники нарахують на картки грошову допомогу тим, хто належить до однієї з наведених нижче категорій:

  1. Домогосподарства, які перемістились з небезпечних територій через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію, протягом останніх 45 днів.
  2. Родини, які перемістилися через аналогічні загрози від 46 днів до пів року.
  3. Переміщені домогосподарства, які виїздили з Сум через війну за кордон (з 24 лютого 2022-го), однак повернулись додому не раніше, ніж три місяці тому, та не пізніше року тому.
  4. Родини, які залишали місто у зв'язку з воєнними діями (з 24 лютого 2022-го), однак повернулися додому не раніше, ніж три місяці тому, та не пізніше, ніж рік тому.

Важливим є соціально-економічний критерій — розмір середньомісячного доходу на одну особу не може бути вищим за 8 300 грн (для останніх трьох категорій).

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Суми допомоги та як зареєструватися у програмі 

За умови відповідності громадян зі статусом переселенця чи біженця вказаним критеріям та проживання у місті Суми — вони можуть подати електронну заявку для попередньої реєстрації у програмі допомоги.

У разі відбору громадянам нарахують на картки такі суми допомоги:

  • по 12 300 грн — для переселенців, які переїхали за попередні 45 днів;
  • по 12 300 грн — для ВПО, які залишили оселі через загрози для життя від 46 днів до 6 місяців;
  • по 10 800 грн — для біженців, які приїхали упродовж останніх трьох місяців й не більше року тому;
  • по 12 300 грн — для родин, які постраждали через обстріли за попередні 45 днів.

Заповнення онлайн-форми є записом до черги до пункту збору даних, однак остаточне рішення про виплати ухвалять після особистої співбесіди з фахівцем фонду.

"Очікуйте на дзвінок Фахівці пункту опрацюють вашу анкету та зателефонують для призначення конкретного дня й часу візиту. Важливо: дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги", — йдеться у повідомленні.

Також отримати попередню консультацію чи записатись у чергу можна за номером телефону пункту в Сумах:  063 182 68 38 (у будні з 9:00 до 16:00).
 
Ще Новини.LIVE розповідали, кому доступні гранти від Данії цього літа. Як зазначається, DRC розпочала програму з фінансування професійного навчання, у рамках якої надасть допомогу на перекваліфікацію чи підвищення кваліфікації. Такий крок допоможе покращити шанси на працевлаштування. 

Також Новини.LIVE писали, хто з українців може отримати гроші від Карітас. Фонд відкрив реєстрацію на оформлення фіндопомоги (екстрені виплати у 10 800 грн та стабілізаційна допомога у розмірі 12 300 грн). Виплата передбачена на кожного члена домогосподарства з розрахунком на пів року. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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