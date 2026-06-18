Выплаты для ВПЛ: кому в июне начислят по 12 300 грн на карты

Люди с картой в руках, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года в одном из прифронтовых городов Украины, регулярно подвергающемся российским обстрелам, действует программа оказания денежной помощи, реализуемая благотворительным фондом "Право на защиту". В ее рамках внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы смогут оформить выплаты в размере от 10 800 до 12 300 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Кто и где сможет претендовать на выплаты до 12 300 грн

Представители благотворительного фонда "Право на защиту" и Агентства ООН по делам беженцев возобновили прием заявок от переселенцев в городе Сумы.

Благотворители перечислят денежную помощь на карты тем, кто относится к одной из приведенных ниже категорий:

Домохозяйства, переместившиеся с опасных территорий из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации в течение последних 45 дней. Семьи, переместившиеся из-за аналогичных угроз в период от 46 дней до полугода. Перемещенные домохозяйства, которые выехали из Сум из-за войны за границу (с 24 февраля 2022 года), однако вернулись домой не ранее, чем три месяца назад, и не позднее года назад. Семьи, покинувшие город в связи с военными действиями (с 24 февраля 2022 года), но вернувшиеся домой не ранее, чем три месяца назад, и не позднее года назад.

Важным является социально-экономический критерий — размер среднемесячного дохода на одного человека не может превышать 8 300 грн (для последних трех категорий).

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Размеры помощи и порядок регистрации в программе

Если граждане со статусом переселенца или беженца соответствуют указанным критериям и проживают в городе Сумы, они могут подать электронную заявку на предварительную регистрацию в программе помощи.

В случае отбора гражданам будут начислены на карты следующие суммы помощи:

по 12 300 грн — для переселенцев, переехавших в течение предыдущих 45 дней;

по 12 300 грн — для ВПЛ, покинувших свои дома из-за угрозы жизни в период от 46 дней до 6 месяцев;

по 10 800 грн — для беженцев, прибывших в течение последних трех месяцев и не более года назад;

по 12 300 грн — для семей, пострадавших от обстрелов в течение предыдущих 45 дней.

Заполнение онлайн-формы является записью в очередь в пункт сбора данных, однако окончательное решение о выплатах будет принято после личной беседы со специалистом фонда.

"Ожидайте звонка. Специалисты пункта обработают вашу анкету и позвонят, чтобы назначить конкретный день и время визита. Важно: звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи", — говорится в сообщении.

Также получить предварительную консультацию или записаться в очередь можно по номеру телефона пункта в Сумах: 063 182 68 38 (в будние дни с 9:00 до 16:00).



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