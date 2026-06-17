Виплати до 4 700 доларів: кому доступна фінансова допомога від Чехії

Жінка з підлітком з планшетом. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

До 15 липня 2026 року деякі громадяни можуть подавати заявки на отримання фінансових грантів від Чеської гуманітарної організації "Людина в біді". У рамках відповідної програми є можливість оформити на ведення власної справи до 4 700 доларів.

Про те, хто може отримати допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступна фінансова допомога від Чехії

Як зазначається, чеська гуманітарна організація у рамках проєкту "Довіра" приймає заявки на надання громадянам мікрогрантів. Його реалізують у Харківській області і він покликаний надати підтримку для мікро- та малих підприємств.

Долучитися до проєкту можуть такі категорії населення:

ветерани, які очолюють підприємства, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року;

члени сімей таких ветеранів;

рідні загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників.

Його метою є прагнення зміцнити економічну спроможність ветеранів війни, членів їхніх родин, а також рідних загиблих захисників через розвиток та відновлення мікро- та малого підприємництва, посилення фінансової спроможності.

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У рамках проєкту заявники отримають мікрогранти до 216 000 грн (еквівалент — 4 790 доларів). Кінцевий розмір гранту визначать на основі поданої заявки та фінансового плану.

Пріоритет під час визначення переможців нададуть:

Ветеранам після 24 лютого 2022 року; Членам сім’ї загиблого/померлого, зниклого безвісти захисника; Тим, хто має статус внутрішнього переселенця; Бізнес-ідея має соціальну спрямованість (товари та послуги для найбільш уразливих категорій людей).

Умови проєкту та як подати заявку на виплати

У разі відповідності умовам програми Чеської гуманітарної організації "Людина в біді" громадяни можуть подавати заявки, додавши фінансовий план. Також потрібно дотриматися таких вимог:

наявність вищезазначених статусів;

держреєстрація підприємницької діяльності на час звернення;

ведення підприємницької діяльності у Харківській області, окрім районів, де тривають активні бойові дії та э високий ризик для життя;

заходи в рамках бізнес-ідеї не повинні перевищувати 60 календарних днів.

Для реєстрації потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму. Кінцевий термін подання заявок: 15 липня 2026 року.

За результатами конкурсу організатори сформують рейтинг заявок відповідно до набраних балів та укладуть угоду про надання гранту.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у червні в одному з міст відкрили реєстрацію на отримання фіндопомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Родини, які залишили власні оселі, матимуть право оформити виплату у розмірі до 12 300 грн. Для цього треба виконати кілька вимог.

Також Новини.LIVE писали, що деяким громадянам з інвалідністю нададуть допомогу на купівлю твердого палива у розмірі 10 000 грн. Для цього треба подати заявку до 15 жовтня цього року. Звернутися за коштами можуть жителі тільки однієї з тергромад.