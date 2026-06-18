Виплати від Карітас: кому доступна грошова допомога від 10 800 грн у червні

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року представництво благодійного фонду Української Греко-Католицької Церкви "Карітас України", що надає гуманітарну, соціальну та психологічну допомогу постраждалим від війни та переселенцям (ВПО), відкрило можливість реєстрації ще в одному з українських регіонів. Долучитися до програми можуть кілька вразливих категорій громадян.

Про те, хто може отримати допомогу від організації, розповідають Новини.LIVE.

Де і кому доступна грошова допомога від Карітас

Як зазначається, йдеться про можливість отримати грошову допомогу у кількох громадах Миколаївської області.

"Благодійний фонд "Карітас Миколаїв" у партнерстві з Міжнародною організацією з міграції IOM Ukraine за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) розпочинає новий проєкт з надання грошової допомоги за пріоритетами", — йдеться у повідомленні.

Отримати виплати від "Карітас Миколаїв УГКЦ" зможуть вразливі категорії громадян, які постраждали від війни. Метою ініціативи є надання допомоги населенню закрити нагальні базові та соціальні потреби. Їх будуть здійснювати одноразово на кожного члена домогосподарства з розрахунком на шість місяців.

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Згідно з інформацією організації, звернутися за грошовою допомогою зможуть:

жителі Снігурівської, Горохівської та Широківської територіальних громад;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які мешкають у Первомайському та Вознесенському районах Миколаївської області.

Деталі надання допомоги. Джерело: Карітас

Розміри фінансової допомоги та як отримати

У разі відповідності умовам програми домогосподарства можуть звернутися до представництва благодійного фонду Української Греко-Католицької Церкви "Карітас України" для оформлення грошової допомоги на покриття базових потреб.

У рамках програми передбачається надання двох видів допомоги. А саме:

Екстрена допомога — у розмірі 10 800 грн;

Стабілізаційна допомога — у розмірі 12 300 грн.

Виплати разовим платежем будуть зараховувати на банківські рахунки (за номером IBAN) або виплачуватимуться через відділення "Укрпошти".

Збір даних проводитимуть фахівці фонду безпосередньо у громадах. Інформацію щодо точного часу та місця приїзду команди сільські голови будуть заздалегідь повідомляти у локальних Viber- або Telegram-групах.

Громадяни мають заздалегідь підготувати документи, які необхідні для реєстрації:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідка про дохід (ОК-5, ОК-7);

довідка внутрішньо переміщеної особи;

банківські реквізити (одні на родину);

довідка, що підтвердить критерій вразливості.

Деталі можна уточнити, звернувшись за телефоном гарячої лінії: 0 800 336 734.

Ще Новини.LIVE розповідали, кому доступна допомога від Норвезької ради у справах біженців. Як зазначається, NRC за новим етапом програми надасть виплати найбільш вразливим категоріям українців. Грошова допомога покликана задовольнити різні потреби залежно від життєвих обставин під час війни.

Також Новини.LIVE писали, що деякі громадяни можуть отримати гранти. Чеська гуманітарна організація у рамках нової програми надасть на власну справу до 4 700 доларів. Звернутися за виплатами можуть кілька груп громадян. Подавати заявки можна до 15 липня цього року.