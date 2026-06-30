ВПО залишили без важливої пільги: уряд закрив одну з можливостей купити житло у 2026 році

Люди на вулиці, передача ключів. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Не всі переселенці тепер зможуть отримати житловий ваучер. Уряд змінив правила для ВПО, і вже з 1 серпня дехто втратить право на таку допомогу. Водночас відомо про іншу можливість — деяким українцям дозволять використовувати ваучер як перший внесок за програмою "єОселя".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Павла Фролова.

Хто залишиться без ваучера

З серпня право на житлові ваучери втратять переселенці, які:

уже скористалися пільговою іпотекою за програмою "єОселя";

відчужили або втратили право власності на житло після початку повномасштабного вторгнення;

зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території вже після її окупації.

Крім того, уряд остаточно прибрав норму, яка дозволяла використовувати ваучер для погашення вже оформленої іпотеки за програмою "єОселя". Формально така можливість існувала, однак майже не працювала.

Хто отримає нову можливість

Деякі категорії переселенців зможуть використати житловий ваучер як перший внесок під час оформлення кредиту за програмою "єОселя".

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Йдеться про ВПО, які мають:

статус учасника бойових дій;

інвалідність внаслідок війни.

Коли запрацюють нові правила

Запуск нового механізму можливий після 17 липня, але лише за умови, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт №15335. Саме він регулює питання майнових прав, без яких банки та забудовники не можуть повноцінно працювати з цією схемою.

Якщо депутати підтримають зміни, то переселенці зможуть перетворити свій житловий ваучер на стартовий капітал для купівлі власної квартири чи будинку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з ВПО може отримати більше допомоги. Тепер під час оформлення виплат для дітей-ВПО не враховуватимуть доходи батьків. Ті, кому раніше відмовили через дохід, мають звернутися до Пенсійного фонду повторно, бо виплати автоматично не повернуть.

Також Новини.LIVE писали, що для ВПО запустили окрему субсидію на оренду. Допомогу можуть отримати переселенці з окупованих територій, зон бойових дій або ті, чиє житло зруйноване, якщо вони не мають іншого житла у безпечних регіонах. Розмір виплати залежить від доходів сім’ї, кількості людей та вартості оренди, а оформити її можна через Пенсійний фонд, ЦНАП або онлайн.