ВПО отримають нову субсидію на оренду житла: кому і скільки платитимуть

Люди отримують ключі від квартири, гроші на столі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям з числа ВПО, які змушені винаймати житло, допоможуть заощадити. Для них держава запровадила щомісячну субсидію на оренду. Розмір допомоги є індивідуальним — залежно від доходів сім'ї, кількості її членів та вартості оренди в регіоні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Управління соціального захисту населення Донецької області.

Хто має право на допомогу

В першу чергу, на пільгу можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій або зони бойових дій. Також право на виплату мають родини, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання.

Для цього вони не повинні мати власного житла в безпечних регіонах та отримувати допомогу на проживання. Також допоможуть тим родинам, які витрачають на оренду понад 20% доходу

Як отримати субсидію

Для призначення виплати потрібно:

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Укласти офіційний договір оренди житла. Подати заяву до Пенсійного фонду України. Надати документи, що посвідчують особу. Дочекатися рішення, яке зазвичай ухвалюють протягом 10 робочих днів.

Подати документи можна:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через ЦНАП;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Дистанційно документи приймуть лише за умови наявності електронного підпису і в арендатора, і у власника житла.

На який термін призначається пільга

Допомогу на оренду житла дають одразу на півроку. Надалі її можуть продовжити автоматично, якщо сім'я у родини не поліпшився фінансовий стан або житлові умови.

Також скористатися програмою можуть власники житла. яке здають в оренду офіціно. Їм компенсують частину податків.

Як дізнатися розмір допомоги за кілька хвилин

Ще до отримання рішення ПФУ переселенці можуть самостійно скористатися онлайн-калькулятором субсидії.

Для розрахунку потрібно вказати:

кількість членів родини;

область проживання;

тип населеного пункту;

вартість оренди житла.

Після натискання кнопки "Розрахувати субсидію" система покаже орієнтовний розмір державної допомоги та суму, яку доведеться сплачувати самостійно.

Як повідомляли Новини.LIVE, деякі ВПО можуть отримати виплати на проживання одразу за кілька місяців. Йдеться про тих, хто втратив допомогу через дохід, але окремі члени їхньої родини (діти, пенсіонери та непрацездатні) знову можуть претендувати на гроші. Якщо ви подаватимете заяву з червня, допомогу призначать з моменту звернення.

Також Новини.LIVE розповідали, що більшість ВПО, які виїхали з Харкова, хочуть повернутися назад. Люди залишали місто через обстріли та зруйноване житло, а також через евакуацію сімей із дітьми. Наразі вони живуть у різних регіонах України, але планують повертатися додому.