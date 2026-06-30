ВПЛ лишились важной льготы: правительство отменило одну из возможностей приобрести жилье в 2026 году

Люди на улице, передача ключей. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Не все переселенцы теперь смогут получить жилищный ваучер. Правительство изменило правила для ВПЛ, и уже с 1 августа некоторые из них лишатся права на такую помощь. В то же время известно о другой возможности — некоторым украинцам разрешат использовать ваучер в качестве первоначального взноса в рамках программы "єОселя".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Павла Фролова.

Кто останется без ваучера

С августа право на жилищные ваучеры потеряют переселенцы, которые:

уже воспользовались льготной ипотекой по программе "єОселя";

отчудили или утратили право собственности на жилье после начала полномасштабного вторжения;

зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории уже после её оккупации.

Кроме того, правительство окончательно отменило норму, которая позволяла использовать ваучер для погашения уже оформленной ипотеки по программе "єОселя". Формально такая возможность существовала, однако практически не работала.

Кто получит новую возможность

Некоторые категории переселенцев смогут использовать жилищный ваучер в качестве первого взноса при оформлении кредита по программе "єОселя".

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Речь идет о ВПЛ, имеющих:

статус участника боевых действий;

инвалидность вследствие войны.

Когда начнут действовать новые правила

Запуск нового механизма возможен после 17 июля, но только при условии, что Верховная Рада примет законопроект №15335. Именно он регулирует вопросы имущественных прав, без которых банки и застройщики не могут полноценно работать с этой схемой.

Если депутаты поддержат изменения, то переселенцы смогут превратить свой жилищный ваучер в стартовый капитал для покупки собственной квартиры или дома.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из ВПЛ может получить больше помощи. Теперь при оформлении выплат для детей-ВПЛ не будут учитывать доходы родителей. Те, кому ранее отказали из-за дохода, должны обратиться в Пенсионный фонд повторно, так как выплаты автоматически не восстановят.

Также Новини.LIVE писали, что для ВПЛ запустили отдельную субсидию на аренду. Помощь могут получить переселенцы с оккупированных территорий, из зон боевых действий или те, чье жилье разрушено, если у них нет другого жилья в безопасных регионах. Размер выплаты зависит от доходов семьи, количества человек и стоимости аренды, а оформить её можно через Пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн.