Деякі клієнти Нафтогазу мають оновити дані: які причини

У 2026 році клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть отримувати некоректні нарахування за спожите блакитне паливо з власної вини, через несвоєчасне інформування щодо важливих змін особового рахунку. Саме точність персональних відомостей у системі компанії впливає на правильність розрахунків.

Як зазначають у компанії, зміни у персональних даних можуть виникнути з різних причин, однак важливо про цей факт вчасно повідомляти. Оновлення даних забезпечить безперебійність надання послуг. Також це допоможе уникнути ризику використання даних іншими особами. Зокрема, власники особового рахунку мають оновити дані у газопостачальній компанії у разі зміни контактного номера телефону.

Окрім того, оновити інформацію необхідно, якщо:

відбулися зміни у паспортних даних;

було придбано або успадковано житло;

оновлено електронну адресу.

У компанії пояснюють, що надати оновлені дані власникам особового рахунку необхідно, якщо, наприклад, право власності змінилося, а інформація лишилася старою. Це надалі може призвести до проблем з доступом до інформації та одержанням послуг.

Які документи необхідні та як передати

Громадяни мають підготувати спеціальний пакет документів для оновлення даних. А саме:

паспорт (скан-копію або чітке фото 1-ї та 2-ї сторінок, скан-копію або чітке фото сторінки з відміткою про місце реєстрації (прописка);

якщо йдеться про ID-карту, то скан-копію або чітке фото обох сторін картки;

довідку про реєстрацію місця проживання;

заяву на актуалізацію даних;

додатково (залежно від ситуації): документи з підтвердженням зміни прізвища;

інші документи з підтвердженням необхідності зміни даних (зокрема: останній рахунок за газ або розподіл газу у разі зміни адреси).

Зібраний пакет документів необхідно передати одним із таких варіантів:

дистанційно — на сторінці "Актуалізація даних";

е-поштою — надіславши скан-копії/чіткі фото документів на адресу: client@gas.ua;

поштою — відправивши копії документів за адресою: м. Кропивницький, індекс 25001, вул. Соборна, 1А, отримувач ТОВ "ГК "Нафтогаз України";

особисто — звернувшись з оригіналами документів у найближчий центр обслуговування споживачів, банківських відділень: ПУМБ, Укргазбанк, Ощадбанк.

Усі надані документи будуть оброблятися у порядку черги. Після цього оновлені дані стануть доступні в особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному паперовому рахунку за газ.

Раніше ми писали, що навесні у Нафтогазі змінили правила оплати за газ. Для клієнтів під час розрахунку потрібно буде використовувати оновлені реквізити.

Також ми повідомляли, що Нафтогаз прибрав можливість для передачі інформації з лічильників через чат-боти GASUA. За даними компанії, тепер можна користуватися новим мобільним застосунком "Куб".

Часті питання

Як дізнатися номер особового рахунку клієнтам Нафтогазу

За даними компанії, зокрема, особовий рахунок у газопостачальної компанії "Нафтогаз України" містить 9 цифр, тоді як у ТОВ "Газорозподільні мережі України" — до 10 цифр. Дізнатися номер особового рахунку можна на офіційному сайті, ввівши у форму ЕІС-код (16 символів) і натиснувши "Далі". Також це можна побачити у платіжці від ГК "Нафтогаз України" за спожитий газ або у найближчому центрі обслуговування.

Коли необхідно передавати показники лічильника газу

Клієнтам оператора розподілу газу ТОВ "Газорозподільні мережі України" необхідно передавати показники лічильника з 28 по 5 число щомісяця. Це дозволить вести точний облік газу та забезпечить коректні нарахування. Якщо йдеться про іншого оператора розподілу газу, то передавати показники облгазу або міськгазу необхідно до 5 числа щомісяця.