ВПЛ могут получить субсидии на арендованное жилье: требования

Человек проверяет квитанцию за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государство предоставляет возможность для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на арендованное жилье. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили правила предоставления помощи, в частности, учитывают ли доходы и какие необходимы документы.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на одно из управлений ПФУ.

Читайте также:

Правила назначения субсидий ВПЛ на арендованное жилье в 2026 году

По информации ПФУ, для семей, члены которых имеют официальный статус ВПЛ, и арендуют жилье, действуют особые правила назначения субсидий. В частности, в случае оформления помощи арендаторами или домохозяйствами, состоящих только из переселенцев, не учитывают материальное и имущественное положение граждан, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) в жилье.

Субсидию назначают при наличии разницы между стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных норм и социальных нормативов и суммой обязательного платежа для домохозяйства.

Конечные размеры жилищных субсидий могут отличаться, ведь зависят от:

состава домохозяйства;

совокупного дохода такого домохозяйства;

перечня услуг ЖКХ, которыми пользуется домохозяйство.

Действует такое правило: чем ниже совокупный доход домохозяйства, тем больше будет сумма субсидии.

Также, по данным Пенсионного фонда, для такой категории граждан при определении среднемесячного общего дохода не учитывают помощь, предоставляемую на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Какие документы необходимы для оформления субсидии ВПЛ

В случае обращения за оформлением жилищной субсидии внутренне перемещенные лица должны предоставить стандартный набор: заявление и декларацию установленного образца. Однако отдельно необходимо подготовить справку внутренне перемещенного лица для подтверждения фактического адреса проживания.

Обращаться за жилищной субсидией можно или по зарегистрированному месту жительства, или по фактическому адресу проживания.

В случае появления изменений уведомить органы Пенсионного фонда необходимо в течение 30 дней.

Частые вопросы

Как государство определяет, кто может получить субсидию

Право на помощь зависит от доходов заявителя: если платеж за услуги превышает рассчитанный обязательный взнос, то разницу должна покрыть субсидия. А именно: берут средний месячный доход всей семьи, делят на количество людей, проживающих в жилье. Далее показатель среднего месячного дохода на одного человека сравнивают с общим прожиточным минимумом (с 01.01.2026 он составляет 3 209 грн).

Полученный результат делят на два, умножают на 20%, определяют процент от среднемесячного общего дохода. Если счета за услуги больше этого обязательного платежа, то человеку предоставляется субсидия.

Как проверить, назначена ли субсидия

В случае назначения жилищной субсидии ПФУ должен уведомить в течение трех дней с даты принятия решения. Оповещение пришлют на электронную почту и в личный кабинет на сайте "Дія" в разделы: "Обратите внимание" и "Заказанные услуги".

Информацию о помощи можно уточнить, обратившись в Пенсионный фонд или по номерам горячей линии: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.