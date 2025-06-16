Виплати від Карітас — де доступна допомога для ВПО у червні

ВПО можуть отримати гроші на оренду житла — деталі
Громадянам, які через війну переїхали до Полтавської області, доступна фінансова допомога на оренду житла. Йдеться про надання виплат на шестимісячний період від благодійного фонду "Карітас.Полтава".
Про це йдеться у повідомленні фонду у соцмережі Facebook.
Хто зможе отримати допомогу від Карітас.Полтава
Йдеться про реалізацію проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні", в рамках якого внутрішньо переміщені особи зможуть отримати кошти в таких громадах області:
- Полтавська;
- Миргородська;
- Коломацька;
- Кременчуцька;
- Кобеляцька.
Отримати допомогу зможуть новоприбулі переселенці, які нещодавно (менш ніж 30 днів) переїхали до однієї з вищевказаних громад.
Також обов’язково необхідно мати хоча б одну з таких категорій вразливості:
- особа має групу інвалідності;
- громадянин має важке захворювання;
- самотня особа від 55 років або домогосподарство, що складається лише з літніх людей, які не мають підтримки від рідних;
- самотня матір/батько або опікун неповнолітніх дітей;
- багатодітна родина (від трьох або більше неповнолітніх дітей);
- вагітна жінка або матір з дітьми до трьох років.
Серед обмежень:
- заявник не отримував аналогічну грошову допомогу від інших організацій;
- сукупний середній місячний дохід на одну особу не перевищує 6318 грн.
Як зареєструватися на виплати у червні
Для того, щоб подати заявку на виплати від благодійного фонду "Карітас.Полтава", потрібно підготувати пакет документів:
- паспорт (оригінал);
- ідентифікаційний код;
- довідку переселенця (менш ніж 30 днів);
- банківський рахунок ІBAN;
- документ, де підтверджується критерій вразливості;
- довідки ОК-5, ОК-7
Отримати деталі за програмою можна за номером телефону: +380503464693.
"Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу!", — додали в організації.
Раніше ми писали, що громадяни можуть подати заявки на виплати в рамках програми допомоги від УВКБ ООН. Реєстрація відкрита у червні 2025 року для жителів Запоріжжя.
Також повідомлялося, що українці можуть взяти участь у програмі з підтримки підприємництва. Реалізація такого проєкту стала можлива за підтримки фонду Neighbour in Need (Австрія).
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