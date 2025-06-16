Виплати від Карітас — де доступна допомога для ВПО у червні

Національна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадянам, які через війну переїхали до Полтавської області, доступна фінансова допомога на оренду житла. Йдеться про надання виплат на шестимісячний період від благодійного фонду "Карітас.Полтава".

Про це йдеться у повідомленні фонду у соцмережі Facebook.

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Хто зможе отримати допомогу від Карітас.Полтава

Йдеться про реалізацію проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні", в рамках якого внутрішньо переміщені особи зможуть отримати кошти в таких громадах області:

Полтавська;

Миргородська;

Коломацька;

Кременчуцька;

Кобеляцька.

Отримати допомогу зможуть новоприбулі переселенці, які нещодавно (менш ніж 30 днів) переїхали до однієї з вищевказаних громад.

Також обов’язково необхідно мати хоча б одну з таких категорій вразливості:

особа має групу інвалідності;

громадянин має важке захворювання;

самотня особа від 55 років або домогосподарство, що складається лише з літніх людей, які не мають підтримки від рідних;

самотня матір/батько або опікун неповнолітніх дітей;

багатодітна родина (від трьох або більше неповнолітніх дітей);

вагітна жінка або матір з дітьми до трьох років.

Серед обмежень:

заявник не отримував аналогічну грошову допомогу від інших організацій;

сукупний середній місячний дохід на одну особу не перевищує 6318 грн.

Як зареєструватися на виплати у червні

Для того, щоб подати заявку на виплати від благодійного фонду "Карітас.Полтава", потрібно підготувати пакет документів:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (менш ніж 30 днів);

банківський рахунок ІBAN;

документ, де підтверджується критерій вразливості;

довідки ОК-5, ОК-7

Оголошення. Джерело: Карітас.Полтава



Отримати деталі за програмою можна за номером телефону: +380503464693.

"Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу!", — додали в організації.

Раніше ми писали, що громадяни можуть подати заявки на виплати в рамках програми допомоги від УВКБ ООН. Реєстрація відкрита у червні 2025 року для жителів Запоріжжя.

Також повідомлялося, що українці можуть взяти участь у програмі з підтримки підприємництва. Реалізація такого проєкту стала можлива за підтримки фонду Neighbour in Need (Австрія).